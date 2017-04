Parteneriat McDonald’s România şi NTT DATA pentru implementarea soluției SAP S/4HANA

NTT DATA România marchează un nou succes pe plan local, demarând cea de-a doua implementare SAP S/4HANA, la Premier Restaurants, deţinătorul lanţului de restaurate McDonald’s in România. “Această nouă colaborare reprezintă o excelentă continuare a implementărilor SAP S/4HANA, pe care NTT DATA România a reuşit să le realizeze, până la momentul de faţă. Sunt deosebit de încântată pentru faptul că, împreună cu reprezentanţii Premier Restaurants şi, nu în ultimul rând, pe fondul endorsement-ului primit din partea SAP România, am hotărât să mergem alături spre Viitor. Acest pas important pe care l-am făcut reprezintă pentru noi încă o confirmare preţioasă că, de ceva timp încoace, NTT DATA România joacă un rol important în comunitatea noastră. Îmi place să cred că motto-ul care ne ghidează constant în tot ceea întreprindem - We are the Future – înseamnă, în realitate, un reper al succesului. Succesul companiei noastre este reprezentat de diversitatea proiectelor pe care le-am implementat în lumea digitală. Proiectele noastre îndeplinesc înalte standarde de calitate, asigură excelență și performanțe tehnologice de top pentru clienții noștri. Împreună facem pași importanți înspre viitor, remodelând tehnologia, așa cum o știm, în propriul nostru Centru de Excelență”, precizează Maria Metz (foto), Deputy CEO, Executive Vice President, NTT DATA România.

SAP S/4HANA este o soluție complet nouă, care redefinește conceptul classic ERP, un sistem construit direct pe platforma in-memory SAP HANA și pe principiile moderne de design ale interfeței de utilizator (UX) SAP Fiori. Acesta poate funcționa on-premise, în cloud sau într-o configurație hibridă.

SAP S/4HANA oferă simplificări significative (customer adoption, model de date, experiența utilizatorului, decision making, procese și modele de business), precum și inovații (Internet of Things, big data, business networks și mobile first) ale căror menire este de a simplifica modul în care funcționează afacerile într-o economie digitalizată.

“Ne-am dorit o soluție care să reprezinte un nucleu digital, proiectat pentru nevoile de business actuale si mai ales viitoare. Pentru a evolua și pentru a rămâne relevanți, trebuie să regândim modelele de afaceri, procesele și modul în care oamenii lucrează. Tocmai de aceea, am ales acest parteneriat pentru implementarea celei mai moderne și mai actuale platforme de business, SAP S/4HANA. Este o inovație, care ne oferă o perspectivă imediată, bazată pe informații relevante, care asigură o integrare între departamente și menține totodată afacerea conectată la realitățile pieței. Suntem încântați de proiect și mândri că suntem printre primele companii care implementează acest nou sistem pe piața din România”, precizează Oana Braicu, Director Financiar Premier Restaurants România.

SAP S/4HANA este mai mult decât o tehnologie nouă. Este o soluție concepută să aducă un plus de valoare afacerilor și industriilor de pe piață întocmai prin simplitatea sa.

“Considerăm că anul 2017 este anul transformării digitale și nu se poate decât să ne bucure faptul că tot mai multe companii din România se orientează către soluții ce pot duce organizația la un nou nivel. Business-urile au nevoie să poată lua decizii rapide, pe baza unor date în timp real din interiorul și exteriorul companiei. Suntem încântați de faptul că, Premier Restaurants a ales platforma SAP S/4 HANA și că vom putea contribui, împreună cu partenerul nostru NTT Data, la efortul continuu al operațiunilor McDonald’s în România de a își încânta permanent clienții”, precizează Cristian Popescu, Managing Director SAP Romania.

Despre NTT DATA Romania

Echipa NTT DATA România a depășit în luna martie 1300 de membrii, o creştere cu 40 % față de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pentru acest sfârşit de an ne propunem angajarea a încă 200 colegi noi.

NTT DATA România, fostă EBS România S.A, este o companie NTT DATA, parte a “Nippon Telegraph and Telephone Corporation” (NTT). Înfiinţată în 1988, NTT DATA, are sediul la Tokyo şi îşi desfăşoară activitatea în peste 40 de țări. Concernul furnizează servicii de primă clasă, de la consultanță şi dezvoltare de sisteme până la outsourcing de servicii IT. Aflat în topul mondial al furnizorilor IT, NTT DATA este un partener inovativ, beneficiind de o rază de acoperire globală, dar şi de competențe locale.

Cu o experienţă de peste 16 ani, NTT DATA România s-a impus pe piaţa locală ca partener de succes în domeniul soluţiilor ERP, fiind totodată SAP Certified Value Added Reseller Gold Partner şi furnizor al propriului produs ERP Clarvision.

NTT DATA România a înregistrat, în anul calendaristic 2016, o cifră de afaceri de 37,1 mil. EUR, în creştere cu 48% faţă de anul anterior, rezultatele financiare ale companiei venind pe fondul unei evoluţii semnificative pentru NTT DATA România.

Despre McDonald’s în România

Începând cu anul 2016, McDonald’s este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare a restaurantelor McDonald’s din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania și Malta. Premier Capital plc operează 132 de restaurante în locații importante, mai mult de jumătate dintre ele având McDrive și numeroase cafenele McCafé. În România, McDonald’s este lider al pieței restaurantelor, cu 68 de restaurante în 21 de oraşe. Până în prezent, compania a investit peste 800 de milioane de lei în România, are 4.000 de angajaţi şi primește zilnic peste 190.000 clienţi. În 2016 a fost desemnat cel mai bun angajator pentru al treilea an consecutiv, conform AON România.

Despre SAP România

SAP România, subsidiara locală a SAP SE, și-a început activitatea în 2002, numărându-se printre primii furnizorii IT locali de top. În ultimii 14 ani, compania a contribuit semnificativ la dezvoltarea mediului de business local și la transformarea digitală a organizaţiilor. Astăzi, mai mult de 500 de companii din România utilizează soluţii software SAP, din industrii precum utilităţi, transporturi, bănci, asigurări, retail sau producţie. De asemenea, 95% dintre cele mai mari 300 de companii pe plan local sunt clienţi SAP. În 2011, SAP a demarat un mare proiect de investiţii în România, prin deschiderea celui mai important centru de consultanţă pentru tehnologiile Cloud și HANA din Europa, care deservește clienţi SAP din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, cu ajutorul a 400 de angajaţi.