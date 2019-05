Parteneriat Samsung și CNN Films - Puterea tehnologiei 8K și explorarea umană

Samsung Electronics a anunțat campania “Making History” QLED 8K TV realizată în colaborare cu CNN Films pentru celebrarea celei de-a 50-a aniversări de la aterizarea lui Apollo 11 pe lună în 1969, când televiziunea a oferit posibilitatea oamenilor din întreaga lume să asiste la una dintre cele mai mari realizări ale omenirii. În 2019, Samsung scrie din nou o pagină de istorie, împingând limitele tehnologiei cu QLED 8K, permițând utilizatorilor să vizioneze conținut video la cea mai înaltă rezoluție pe care această categorie le-a văzut vreodată. "Tehnologia din spatele televizoarelor a jucat un rol esențial în a aduce lumea împreună, oferindu-i acesteia posibilitatea de a experimenta momentele critice din istoria modernă. Cum anul acesta sărbătorim 50 de ani de Samsung Electronics, precum și primii pași făcuți pe lună de către un om, am considerat oportun să lansăm campania “Making History” alături de CNN, prin care să celebrăm trecutul în timp ce atuncăm o privire asupra modalităților prin care Samsung continuă să strângă oamenii împreună, într-un viitor în care 8K va juca un rol important”, precizează Grace Dolan, vicepreședinte al Home Entertainment Demand Generation, Samsung Electronics America.

Creat de adam&eveNYC, campania Samsung QLED 8K "Making History" include secvențe de la aterizarea pe lună licențiate de documentarul "APOLLO 11". În această vară, Samsung va sponsoriza și premiera documentarului "APOLLO 11" de la CNN, începând cu 23 iunie la ora 21:00 și la ora 23:00 cu pauze publicitare limitate și va include o versiune specială de 60 de secunde din reclama Samsung Making History. Regizat și produs de Todd Douglas Miller, "APOLLO 11" a fost creat din înregistrări de arhivă recent descoperite, care nu au mai fost vizionate anterior și mai mult de 11.000 de ore de înregistrări audio necatalogate de la NASA și Arhivele Naționale.

Apollo 11 (și Apollo 11: First Steps Edition) este rezultatul a peste doi ani de colaborare intre Miller’s Statement Pictures și CNN Films și marchează a treia colaborare dintre CNN Films și Miller. CNN Films și Miller au colaborat și în producția documentarului scurt, distribuit de Great Big Story, numit The Last Steps, despre misiunea finală lunară a NASA, Apollo 17.

Apollo 11 este un eveniment cinematic care aduce în prim plan misiunea istorică a NASA, condusă de astronauții Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins, primii oamenii care au ajuns pe lună acum 50 de ani.

Platforma Samsung în colaborare cu CNN aduce laolaltă noua eră a imaginii 8K QLED, alături de performanța tehnică pusă la dispoziție de echipa de producție. Aceasta include conținut branduit produs de studioul CNN Courageous pentru televizorul QLED 8K al Samsung, care îl arată pe astronautul Scott Kelly, care povestește o experiență personală din călătoria sa spațială. Acesta va fi lansată cu ocazia aniversării aterizării pe lună pe toate canelele CNN.

În plus, Samsung va sponsoriza o serie video de trei părți în strânsă legătură cu aniversarea. Această acțiune editorială a CNN va aduce în atenția publicului o nouă generație de lideri femei care determină unde vor fi făcute următoarele mari descoperiri, dezvoltând tehnologii inovatoare care trimit omenirea în cele mai îndepărtate zone ale universului și inspirând astfel generațiile viitoare de oameni care se vor dedica acestui domeniu.

Despre Samsung 2019 QLED 8K TV

Gama TV 2019 QLED 8K de la Samsung oferă o calitate excelentă a imaginii, un design remarcabil, specificații inovatoare și pentru prima dată – rezoluție 8K. Disponibile în mai multe dimensiuni ca oricând, inclusiv opțiunile de 65", 75", 82", 85" și 98", aceste televizoare QLED 8K încorporează procesorul Quantum 8K produs de Samsung, care îmbunătățește conținutul de rezoluție mai scăzută și îl aduce aproape de calitatea 8K, permițând în același timp și redarea conținutului 8K. Indiferent că un utilizator vizionează conținut printr-un serviciu de streaming, set-top box, HDMI, USB sau chiar prin conectarea telefonului la televizor, tehnologia AI deținută de Samsung poate recunoaște și îmbunătăți orice tip de conținut, indiferent de rezoluția nativă, pentru a-l aduce la calitate 8K. Acesta este cel mai inteligent și cel mai puternic televizor produs de Samsung până în acest moment.