PayPoint Services a achiziționat compania Payzone S.A

PayPoint Services, principalul operator de plăți în numerar şi încărcare electronică prin puncte de retail, anunță finalizarea procesului de achiziție a companiei Payzone S.A., în urma primirii acordului Consiliului Concurenței pentru această tranzacție. Alăturarea celor doi jucători va genera beneficii importante pentru consumatorii din toată țara, care vor avea de acum acces la o rețea de peste 22.500 de puncte de plată şi la un portofoliu de furnizori şi servicii extins. „De la lansarea oficială a serviciilor în România, în august 2008, strategia PayPoint s-a concentrat pe creştere organică, în toate ariile de interes: portofoliul de servicii şi furnizori, rețeaua de magazine partenere, cota de piață, notorietatea etc.. Pentru a accelera ritmul de dezvoltare, am luat în calcul şi creşterea prin achiziții, iar Payzone S.A. a fost opțiunea naturală în acest sens. Dorim să oferim consumatorilor din toată țara experiențe de plăți cât mai variate, simple, sigure, gratuite, mereu la îndemână, iar decizia de preluare a acestei companii vine să întărească şi mai mult acest angajament.

Considerăm că extinderea rețelei noastre reprezintă o bază solidă pe care vom putea clădi în viitor un portofoliu şi mai vast de servicii inovatoare, cum ar fi cele de coletărie în puncte de retail sau colectare taxe, impozite şi amenzi, și lista rămâne deschisă”, a declarat Mugur Dogariu, Managing Director al celor două companii.

Compania se va axa în continuare pe calitate, care să susțină creşterea, consolidarea și diversificarea: „Plănuim să investim în infrastructură, tehnologie şi, bineînțeles, în oameni, în angajații echipei extinse, pentru a oferi împreună o experiență cât mai bună consumatorilor şi partenerilor noştri”, a continuat Mugur Dogariu.

Payzone S.A. oferă în prezent servicii de reîncărcare electronică în peste 11.000 locații dotate cu terminale de plăți și are încheiate acorduri de încasare a facturilor cu zeci de furnizori naționali, regionali și locali, din domenii variate.

Despre PayPoint România

În România, PayPoint şi-a lansat oficial serviciul de plată a facturilor în numerar sub marcă proprie în august 2008 şi şi-a extins portofoliul de clienți prin semnarea de parteneriate cu o serie de companii din diferite sectoare. În prezent, rețeaua punctelor de plată PayPoint numără 11.500 de terminale iar compania are încheiate contracte cu 146 clienți importanți din domeniul telecomunicațiilor, al utilităților, al serviciilor financiare şi nu numai. Astfel: sectorul de plăți pentru utilități – ENGIE Romania, Delgaz Grid, E.ON Energie România, Delgaz Grid SA Electric, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, E-Distributie Muntenia, E-Distributie Banat, E-Distributie Dobrogea, Electrica Furnizare Transilvania Nord, Electrica Furnizare Transilvania Sud, Electrica Furnizare Muntenia Nord, Apa Nova Bucureşti, Apa Serv Valea Jiului, Activitatea Goscom, ApaVital Iaşi, Aquatim, CEZ Vânzare, Wirom Gas, Hargaz, Raja Constanţa, C.R.A.B., Apa Canal Ilfov, Compania de Apa Buzau, Hidro Prahova, Apa Nova Ploieşti, Salubris Iaşi, Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa, SC Vital SA, Nova ApaServ Botoşani, Apa Canal Sibiu, Harviz, Aquabis, Acet Suceava, SC Apa Târnavei Mari SA, Compania de Apă Oradea, ApaServ Neamţ, APAVIL, Gospodărie Comunală Covasna, Tulcea Gaz, Gaz Vest, SEA Complet, Aquavas Bârlad, TEGA SA, Compania Apa Braşov, Neptun SA, Compania de Apa Somes, Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, Aparegio Gorj SA, Termoficare Oradea, Apa Canal Galati, RWE Energie, Apa Canal 2000, Salgaz, Brantner Vereş, Eva Energy, Compania de Apa Arieș, Apaserv Cornu, Grenerg, Brantner Environment, Brantner Servicii Ecologice, Restart Energy, Aqua Dumbravita, HIDRO-SAL COM, Quatro Eco Salub, Imperial Development, GAZ EST, Prisma Serv Company, Gaz Nord Est, Energoterm Tulcea, Aquaserv Mureș, Tinmar Energy, Distribuție Energie Oltenia, Aquaserv Tulcea, Ecoaqua Călărași, Gosp-Com, Compania de Utilități Publice Brăila, Aquavas Vaslui, Energaz Business & Partners, FCC Environment, CUP Salubritate Focșani .

Sectorul de telecomunicații şi comunicații prin cablu – Vodafone România, Telekom Romania Mobile, Orange România, Telekom Romania, UPC România, Akta TV, NextGen Communications, Radiocom, RCS & RDS, Idilis, Servicii Micronet, Expertnet ; Sectorul financiar-bancar – Allianz-Tiriac Asigurări, EOS KSI România, Garanti Credite de Consum, Patria Credit, UniCredit Consumer Financing, Campion Broker Asigurare, Top Factoring, Cetelem, KRUK, Vitas IFN, Maxygo Broker de Asigurare, Garanti Bank, Debt Collection Agency, UNIQA Asigurări, Telecredit IFN, Nextebank, good.bee Credit, GetBack Recovery, ERB Retail Services, CAR Bistrița, OTP Factoring, Groupama Asigurări, NN Asigurări de Viață, Pintilie Broker de Asigurare, TBI Credit, Ultimo Portfolio Investment; Sectorul cosmetică & sănătate – Oriflame, Avon, Infinity, Yves Rocher România, Air Liquide Vitalaire; Sectorul agricultură – Rodbun Grup.

PayPoint încasează sume şi în numele Scala Assistance, companie autorizată pentru emitere de roviniete, dar şi plăţi pentru facturile aferente serviciilor de securitate emise de Grupul BGS (BGS Divizia de Securitate, BGS Monitorizare-Intervenţie şi BGS Tehnic) şi pentru biletele de avion emise de compania aeriana Blue Air și biletele de autocar emise de Eurolines.

PayPoint oferă, de asemenea, servicii complete de încărcare electronică a cartelelor preplătite pentru toţi jucătorii din industria de telefonie mobilă care furnizează acest tip de produs (Telekom Romania Mobile, Orange, Vodafone, Zapp, Lycamobile, Digi Mobil), precum şi servicii de încărcare electronică pentru operatorii de telefonie fixă cu acces internațional şi de Internet, printre care se numără Nobel şi Worldtelecom (Number One). Pentru Focus Sat, PayPoint oferă servicii de eliberare de vouchere cu coduri electronice pentru utilizatorii de servicii preplătite de tip DTH (Direct-To-Home).

Totodată, PayPoint oferă serviciile de transfer de bani Western Union pe propriile terminale, permițând astfel consumatorilor să trimită sau să primească bani atât din afara țării, cât şi de pe teritoriul României.

Comercianții PayPoint oferă clienților lor şi posibilitatea de a schimba numerar în monedă electronică pentru a face plăți pe internet în mod sigur şi confortabil, prin semnarea de parteneriate cu paysafecard și Neosurf.

Sectorul Taxe și Impozite – Direcția Fiscală Locală Sibiu, Directia Fiscala Brașov.

Sectorul livrare colete – Datorită parteneriatului dintre PayPoint si FAN Courier, consumatorii îşi pot ridica din magazinele PayPoint Colet Expres produsele comandate, la o oră potrivită programului lor.