Peste 50% dintre românii care și-au cumpărat city break-uri în Europa pentru această primăvară au plătit cel mult 250 euro

Capitalele și orașele importante europene au devenit tot mai accesibile turiștilor români, care pot cumpăra vacanțe de trei zile chiar și cu 180 de euro. Majoritatea celor care aleg să călătorească în sezonul de primăvară, respectiv 55%, aleg să cumpere vacanțe care nu costă mai mult de 250 de euro, potrivit unui studiu al Paravion, cea mai mare agenție de turism online din România. „De la an la an observăm o creștere semnificativă a apetitului turiștilor români pentru city break-uri. Astfel că, numărul pachetelor vândute de Paravion pentru primăvara acestui an a crescut cu 30% față de perioada similară a anului precedent. Florența, Roma și Praga sunt câteva din destinațiile extrem de ofertante pentru turiști, fie că își doresc să descopere frumusețea și cultura locurilor, fie că sunt amatori de relaxare”, precizează Remus Vișan (foto), Director General al Paravion.

Din datele agenției, numărul pachetelor de city break-uri vândute pentru primăvara acestui an a crescut cu aproape o treime față de 2016, printre destinațiile preferate numărându-se Roma, Florența și Praga.

Chiar dacă, în medie, turiștii români au alocat un buget de 250 de euro de persoană pentru city break-urile de primăvară, au fost și persoane care au optat pentru destinații mai scumpe, precum Barcelona, Londra și Amsterdam. Bugetul mediu alocat de către românii care au preferat aceste destinații a fost de 500 de euro de persoană, iar în tarif sunt incluse biletul de avion tur-retur și trei nopți de cazare cu mic dejun inclus, la hoteluri de 4*.

Cea mai nouă destinație de city break intrată în topul preferințelor românilor este Florența, capitala regiunii italiene Toscana. Turiștii care și-au dorit să descopere cultura bogată a orașului italian au plătit, în medie, 250 de euro de persoană. Pachetul include biletele de avion dus-întors și cazarea cu mic dejun pentru trei nopți la hoteluri de 3*.

De asemenea, prețurile achitate de turiștii care au ales să petreacă un city break în Lisabona sau Viena, au fost tot de 250 euro de persoană, având aceleași facilități incluse.

Potrivit reprezentantului Paravion, cele mai accesibile destinații de city-break ale sezonului de primăvară rămân în continuare Roma, Milano și Praga. Pentru un weeknd într-unul dintre aceste orașe europene, românii au cheltuit un buget minim de 180 de euro de persoană și vor beneficia de bilet de avion dus-întors și de 3 nopți de cazare la hotel de 3*, cu mic dejun inclus.

Hotelurile din ofertele Paravion sunt atent selecționate și verificate, majoritatea acestora fiind poziționate central, în apropierea stațiilor mijloacelor de transport în comun. Toate pachetele city break puse la dispoziție de către companie includ și bagajul de cală, iar turiștilor li se oferă asistență permanentă.