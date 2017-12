Petrescu (FNGCIMM) - Garanții de peste 12 milioane lei pentru IMM-urile din zona IT&C, în 2017

Numărul scrisorilor de garanție emise, în 2017, pentru IMM-urile din zona IT&C din România a fost de 65, iar valoarea în bani aprobată a depășit 12 milioane de lei, fără Programul Start-Up Nation, a declarat, marți, președintele Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Alexandru Petrescu (foto), la ediția anuală a Galei Comunic@ții Mobile, precizează Agerpres. "Accesul la finanțare este o problemă general întâlnită de antreprenorii români. Este foarte important ca Fondul să revină în atenția publică a antreprenorilor români. În ceea ce privește zona IT, am alocat în 2017 aproape dublu pentru IMM-uri. Am avut în 2016 un număr de 35 de scrisori de garanție și 65 de scrisori de garanție emise în 2017 pentru IMM-uri din zona IT&C. Vorbim despre puțin peste 12 milioane de lei aprobate ca garanții, fără Programul Start-Up Nation", a afirmat Petrescu.

Fondul de Garantare colaborează cu 30 de instituții financiare în baza unor convenții de lucru. Garanția Fondului este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maximum 90 de zile de la solicitarea de plată a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minimum doi ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA — IFN asigură o acoperire teritorială națională prin cele patru sucursale, cinci reprezentanțe și trei filiale. Instituția este afiliată la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare), asociație ce reunește 42 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 22 de state membre ale UE, precum și Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina și Federația Rusă).

Publicația Comunicații Mobile a organizat, marți, ediția cu numărul XIV a Galei Comunic@ții Mobile, eveniment la care au fost invitați reprezentanți guvernamentali, din industria telecom, precum și de la asociațiile profesionale de profil.