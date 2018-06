Plantronics Explorer 55 te ajută să îţi menţii atenţia în timp ce conduci

Este binecunoscut faptul că amenda pentru vorbit la telefon în timp ce conduci, fără un kit „mâini libere”, este de 290 până la 450 de lei, echivalentul a două-trei puncte de amendă – până la finalul anului, când expiră excepţia introdusă prin noul Cod Rutier. Dar începând cu ianuarie 2019, punctul de amendă va fi exact 10% din valoarea salariului minim brut, adică 190 de lei, astfel că amenda va sări la 380 – 570 de lei. Ce-ar fi dacă ai plăti mai puţin de 10% din salariul minim pentru un kit „mâini libere” care să te ajute nu numai să respecţi legea şi să nu pierzi bani, dar ar putea inclusiv să îţi schimbe, în mai bine, modul în care vorbeşti la telefon? Decizia îţi aparţine, dar sunt câteva considerente de luat în seamă.

Tehnologia „mâini libere” nu este un concept nou, dar mulţi nu au adoptat-o încă. Sunt produse pe piaţă precum Plantronics Explorer 55 care te pot ajută să îţi menţii atenţia în timp ce conduci, scutindu-te de cheltuieli ulterioare. Acest dispozitiv „mâini libere” de calitate, cu o autonomie remarcabilă, de 16 zile în modul aşteptare, respectiv 11 ore de conversaţie, poate fi alegerea ta. În plus, modul Deep Sleep permite kitului să rămână încărcat timp de până la 150 de zile.

Explorer 55 este dotat cu un suport din gel pentru fixarea optimă în pavilionul urechii, cu un design ergonomic care îţi permite să îl fixezi mai bine chiar atunci când apeşi butonul de acceptare a convorbirii.

Conectivitatea Bluetooth 3.0 asigură o rază de acoperire de până la 10 metri, fără obstacole, aşa că asigură-te că nu-ţi uiţi telefonul acolo unde începi convorbirea!

Alte caracteristici includ reducerea ecoului şi a zgomotului ambiental, alertele vocale pentru nivelul de încărcare a bateriei, tehnologia multipunct şi comenzile vocale pentru acceptarea / respingerea apelurilor.

Pe lângă utilizarea principală, Plantronics Explorer 5 poate fi utilizat şi atunci când porneşti aplicaţiile de orientare GPS, pentru a primi îndrumările de direcţionare în cască, în timp ce pasagerii continuă să asculte muzica preferată în maşină.

Evident că Explorer 55 nu te va ajuta să conduci maşina mai bine şi nici nu te va scuti de amenzi rutiere din alte motive. Şi totuşi, micul kit „mâini libere” este o opţiune interesantă, de luat în considerare dacă vrei să poţi vorbi legal la telefon în timp ce conduci maşina.

Despre Plantronics

Plantronics este un pionier în domeniul echipamentelor audio și un lider global în industria comunicațiilor, creând soluții inteligente și adaptate care sprijină nevoile cele mai importante ale clienţilor: experimentarea și facilitarea unei comunicări simple și clare, în timp ce se bucură de medii înconjurătoare lipsite de distrageri.

Soluțiile Plantronics sunt folosite la nivel mondial atât de către consumatori, cât și de către alte afaceri, fiind alegerea ideală pentru birouri cu format deschis. De la Unified Communications și ecosisteme de servicii clienți, la analize de date și căști cu tehnologie Bluetooth, Plantronics oferă soluții de comunicații de înaltă calitate pe care clienții noștri se bazează astăzi.

Marca Bluetooth este deţinută de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a mărcii de către Plantronics, Inc. este sub licenţă.

Plantronics este marcă înregistrată Plantronics, Inc. înregistrată în SUA şi alte ţări. Toate celelalte mărci sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.