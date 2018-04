Plata prin Flexepin, disponibilă pentru prima oară, în România, prin un-doi Centru de plăți

un-doi Centru de plăți anunță disponibilitatea, pentru prima oară pe piața din România, a unei noi modalități de plată online, voucher-ul prepaid Flexepin. “Ne bucurăm, astfel, să le putem oferi românilor, pentru prima oară, posibilitatea de a cumpăra voucher-ul Flexepin, una dintre cele mai sigure modalități de tranzacții online. Clienții pot foarte ușor să găsească magazinele partenere un-doi de unde pot cumpăra voucher-ul prepaid Flexepin, prin accesarea platformei www.un-doi.ro/magazine și introducerea localității în care se află”, precizează Călin Chira, Director Vânzări al un-doi Centru de plăți.

Prin intermediul acestui voucher, clienții pot realiza plăți mai rapid și mai sigur, în comparație cu folosirea cardului personal. Utilizarea voucher-ului Flexepin elimină riscul de expunere a identității clientului și a datelor conturilor bancare personale în momentul în care acesta face o plată online.

Pe lângă siguranța oferită clienților, plata cu voucherele Flexepin este acceptată de multe platforme de tranzacționare a cryptomonedelor, cum sunt Bitcoin, Quadriga, MyBTC, Coinsquare și QuickBT, care au implementat măsurile tehnice necesare pentru folosirea acestei metode de plată. Mai mult, prin utilizarea acestui voucher prepaid, clienții au la dispoziție o serie de beneficii, cum sunt comisioanele avantajoase de tranzacționare sau confirmarea instant a plății, comparativ cu transferul bancar care poate dura până la trei zile.

În plus față de achiziționarea de cryptomonede, clienții vor putea cumpăra produse de la diferiți comercianți online, își vor putea plăti facturile la furnizorii de internet și electricitate sau vor avea posibilitatea să plătească pentru accesul în platforme de gaming virtual. Voucher-ul Flexepin are o perioadă de valabilitate de un an din momentul achiziționării din magazinele partenere ale un-doi Centru de plăți, iar după această perioadă valoarea lui scade gradual, în fiecare lună.