Poziția ANIS la declarația ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale referitoare la strategia națională pentru Inteligență Artificială

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, a luat act de declarația ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, domnul Alexandru Petrescu, referitoare la elaborarea primei strategii naţionale în domeniul Inteligenţei Artificiale. ANIS susține dezvoltarea de produse software românești bazate pe Inteligență Artificială (AI) și adoptarea la nivel național a tehnologiei AI pentru stimularea economiei locale. “Ne bucurăm să aflăm că România se va alătura țărilor care consideră investițiile în tehnologie un element strategic în stimularea economiei și îmbunătățierea vieții oamenilor. Inteligența Artificială va schimba modul în care vom lucra, colabora și trăi în viitor. ANIS susține dezvoltarea AI și este un partener de încredere, o parte activă în discuțiile cu reprezentanții Guvernului în crearea unei strategii naționale pentru Inteligență Artificială”, precizează Gabriela Mechea (foto), Director Executiv ANIS.

Conform unui raport recent al companiei de consultanță McKinsey Global Institute, Inteligența Artificială poate spori productivitatea economică globală cu peste 13 trilioane de dolari până în 2030. Acest lucru se traduce printr-o creștere anuală a productivității economice de 1,2%. Se așteaptă ca Inteligența Artificială să aibă un impact major în automatizarea muncii și în dezvoltarea de produse și servicii inovatoare. Totuși, la nivel național, rezultatele adoptării AI se vor resimți în timp la nivel macroeconomic .

În același timp, ANIS este de părere că strategia națională pentru AI trebuie să includă măsuri concrete prin care curricula școlară să fie actualizată și adaptată evoluției tehnologice a societății.

“Credem cu tărie că, pe lângă strategia pentru Inteligenta Artificială, România are nevoie imediată de accelerarea digitalizării serviciilor publice și conectarea electronică a instituțiilor ce deservesc cetățenii și companiile”, precizează Gabriela Mechea.

Despre ANIS

20 ani de activitate în România. Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

Peste 130 de membri. În cadrul ANIS sunt reunit atât cmpanii cu capital românesc sau străin, mici sau multinaționale, cu sedii în toate marile centre IT din țară, ceea ce asigură asociației reprezentativitate la nivel național.

Peste 38.000 de angajați. Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate.

Peste 2,5 miliarde de euro cifra de afaceri. Veniturile anuale cumulate ale membrilor, plaseaza ANIS in zona actorilor cheie in ceea ce priveste amprenta economica in plan local.