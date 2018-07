Prima aplicaţie e-commerce B2B pe mobil de la IT Genetics

IT Genetics, integrator de sisteme IT în domeniul identificării automate, colectării de date (AIDC) şi punctelor de vânzare (POS), a lansat aplicaţia de e-commerce ITGStore.ro pentru platformele mobile ce folosesc sistemul de operare iOS. Aplicaţia, prima de acest gen pentru segmentul B2B, este disponibilă în magazinul online de aplicaţii App Store şi poate fi descărcată gratuit începând cu această lună.

„Aplicaţia de mobil ITGStore.ro înseamnă rapiditate, mobilitate şi accesibilitate pentru secolul vitezei în care ne aflăm! Am transformat store-ul nostru din browser într-un tool disponibil pe telefonul mobil, pe care fiecare dintre noi îl are oricând la îndemână. Acum orice client poate comanda din fabrică, din magazin, din depozit, din teren sau direct de la postul de lucru. Ne dorim să salvăm timp pentru clienţii nostri!”, precizează Liviu Sima, Managing Partner, IT Genetics.

Încă de la înfiinţare, IT Genetics s-a poziţionat ca un susţinător al inovaţiei în tehnologie, iar lansarea aplicaţiei vine să întărească dorinţa de a construi pentru clienţii săi cea mai avansată experienţă pe care un furnizor de soluţii ITC de business o poate oferi.

Aplicaţia are o interfaţă intuitivă, cu filtrări pe categorii şi subcategorii de produse, pentru a facilita accesul clienţilor la echipamente şi consumabile. Aceasta reuneşte caracteristici precum comandarea imediată a celor peste 20.000 de produse disponibile în magazin, afişarea stocului în timp real, urmărirea statusului comenzilor, abonarea la newsletter şi posibilitatea actualizării datelor aferente contului de client.

„Obiectivul cu care am pornit când am început să schiţăm aplicaţia a fost să dezvoltăm aceleaşi funţionalităţi, aceleaşi soluţii de business integrate, într-o formă cât mai simplificată, disponibilă sub forma unei aplicaţii de mobil. Aplicaţia ITG Store pentru iOS oferă viteză mărită, navigare mai uşoară, plasare rapidă şi precisă a comenzilor pentru echipamentele şi soluţiile disponibile în site”, precizează Ştefan Axinte, Managing Partner, IT Genetics.

Prin aplicaţia ITG Store de iOS pentru B2B, compania se raportează la necesităţile clienţilor, aducând plus valoare experienţei pe site, îmbunătăţind interacţiunea cu platforma mobilă de plasare comenzi, oferind acces instant la soluţii şi produse, dar şi la contul de client.

Aplicaţia ITGStore.ro reprezintă versiunea compactă a site-ului în versiune desktop şi este compatibilă cu sistemul de operare iOS, începând cu versiunea 7. În toamna acestui an compania va lansa şi aplicaţia magazinului pentru sistemul de operare Android.