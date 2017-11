Prima operație pe creier transmisă LIVE 360 VR în România de MedLife

MedLife lansează provocarea și totodată premiera anului 2017, prima operație pe creier, transmisă în direct, cu ajutorul tehnologiei VR 360 (Realitate Virtuală) din România. Operația se desfășoară pe 28 noiembrie, începând cu ora 19:00, la spitalul Life Memorial Hospital și va fi realizată de o echipă pluridisciplinară coordonată de Dr. Dan Șuiaga, medic specialist neurochirurgie. "Atunci când ne-am propus să Facem România Bine, ne-am luat acest angajament la nivel personal, fiecare dintre noi. Performanța actului medical și serviciile de calitate, dar și tehnologiile medicale perfomante pe care le avem la MedLife, cum sunt RMN 3Tesla – unul dintre cele mai performante echipamente de imagistică din România, Angiograful Philips – aparat de ultimă generație sau linia automată de laborator Abbot, care este cea mai complexă din Europa de Est, fac parte din promisiune și reprezintă o parte din resursele noastre, care ne permit să tratăm fiecare pacient conform așteptărilor din 2017 și chiar mai mult”, precizează Nicolae Marcu, director de sănătate și operațiuni medicale MedLife.

La nivel mondial, un astfel de eveniment a avut loc în premieră, anul trecut, în Marea Britanie. Operația a fost coordonată de Shafi Ahmed, specialist în chirurgie, și s-a desfășurat la Royal London NHS. În plus, prima operație pe creier, filmată în format 360 VR, tot la The Royal London Hospital, a avut loc în septembrie 2017.

Este prima dată când publicul larg din România, și nu numai, va putea asista la o operație neurochirurgicală transmisă LIVE, prin intermediul tehnologiei VR. Astfel, cei care vor urmări transmisiunea se vor transpune în sala de operații și vor avea parte de o experiență plină de emoție și suspans, pentru că va putea auzi și vedea tot ce se întâmplă în blocul operator devenind, pentru un moment, parte din echipa medicală. Operația va putea fi urmărită de orice utilizator care are un dispozitiv electronic (telefon, tableta, desktop) conectat la Internet ce are instalate aplicațiile YouTube sau Facebook prin accesarea link-ului anunțat pe pagina de eveniment: https://www.facebook.com/events/1469331969849120/ . În plus, utilizatorii care dețin o pereche de ochelari VR se vor putea transpune direct în sala de operație.