Project CARS 2 include 60 de piste de curse și peste 139 de circuite individuale

BANDAI NAMCO Entertainment, unul dintre liderii industriei de jocuri video, împreună cu producătorul Slightly Mad Studios a dezvăluit lista completă de piste ce vor fi disponibile în Project CARS 2. Piloții virtuali de pe PlayStation 4, Xbox One și PC vor putea lua în primire circuitele virtuale începând cu 22 septembrie. Fiecare dintre cele 60 de locații alese cu grijă, care totalizează 139 de circuite, beneficiază de avantajele oferite de LiveTrack 3.0. Acest sistem asigură condiții meteo dinamice adaptate la cele patru anotimpuri, randate în cele mai mici detalii. Tranzițiile sublime dintre zi și noapte, împreună cu ninsoarea, ploaia, ceața și noroiul nu sunt doar efecte deosebit de spectaculoase, dar afectează și controlul și comportamentul celor 180 de bolizi din joc. Efectele meteo vor afecta în mod direct traiectoriile ideale și vor pune la încercare abilitățile de șofer, necesitând o adaptare continuă a strategiei referitor la schimbarea pneurilor și alimentarea cu carburant.

Fiecare pistă din joc va fi disponibilă pentru concurat în orice condiții meteo și orice anotimp, jocul țintind să atingă cel mai crescut grad de realism.

Iată și lista completă a celor 60 de piste de curse incluse în joc, împreună cu numărul de circuite individuale pe care le oferă:

Autodromo Internacional do Algarve 1

Azure Circuit 1

Azure Coast 5

Bannochbrae Road Circuit 1

Circuit de Barcelona-Catalunya 3

Bathurst Mount Panorama 1

Brands Hatch 2

Brno 1

Cadwell Park 3

California Highway 5

Chesterfield Karting Circuit 1

Circuit of the Americas (COTA) 3

Daytona International Speedway 2

Daytona Rallycross 1

DirtFish 3

Donington Park 2

Dubai Autodrome 4

Dubai Kartdrome 1

Fuji 1

Glencairn Karting Circuit 6

Greenwood Karting Circuit 1

Lånkebanen Rallycross (Hell) 1

Hockenheimring Classic 1

Hockenheimring 3

Hockenheimring Rallycross 1

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola 1

Indianapolis Motor Speedway 2

Knockhill Racing Circuit 5

Knockhill Rallycross 1

Mazda Raceway Laguna Seca 1

Circuit de 24 Heures du Mans 2

Le Mans Karting International 1

Rallycross of Loheac 1

Long Beach Street Circuit 1

Lydden Hill 2

Mercedes-Benz Driving Events Ice Track 6

Mojave 5

Autodromo Nazionale Monza 2

Autodromo Nazionale Monza Historic 3

Nuburgring and Nordschleife 9

Motorsport Arena Oschersleben 3

Oulton Park 3

Red Bull Ring 3

Road America 1

Rouen Les Essarts 2

Ruapuna Park 5

Sakitto 4

Sampala Ice Circuit 1

Silverstone 4

Silverstone Classic 1

Snetterton 3

Sonoma Raceway 3

Circuit de Spa-Francorchamps 1

Circuit de Spa-Francorchamps Historic 1

Sportsland SUGO 1

Summerton Karting Circuit 3

Texas Motor Speedway 3

Watkins Glen International 2

Wildcrest Rallycross 2

Willow Springs International Raceway 2

Zhuhai International Circuit 1

Circuit Zolder 1

Lista completă cu toate detaliile disponibile poate fi accesată la adresa: http://www.projectcarsgame.com/the-tracks.html?lang=en.

Project CARS 2 este încadrat PEGI 3, fiind potrivită pentru audiențele de toate vârstele. Jocul va fi lansat pe 22 septembrie 2017 pentru PlayStation®4, Xbox One și PC.

