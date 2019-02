Războiul comercial și încetinirea economiei globale afectează negativ investiţiilor IT&C, însă Transformarea Digitală asigură continuarea creşterii industriei. Unde se poziţionează România?

Începutul de an m-a surprins, ca de obicei, conspectând rapoartele marilor case de analiză predictivă specializate pe industria telecom şi IT. Majoritatea acestora (mai precis 10) indică fenomene de contorsiune a evoluţiilor investiţiilor IT&C în 2019, pe fundalul războiului comercial americano-chinez, mai de curând al războiului rece americano-rus, dar şi încetinirii la nivel global a economiei. Răspund cu concluziile de mai jos ale celui mai nou raport global IDC la întrebările specialiştilor din România despre cum poate arăta piaţa IT&C noastră în anul curent. România se mai confruntă pe lângă fenomenele amintite mai sus şi cu un an electoral, care ar trebui să încurajeze marile investiţii pentru optimismul electorilor măcar, acţiune a decidenţilor politici la putere. Din păcate, anticipez că orice investiţie va veni la pachet cu o contestare în justiţie din partea Opoziţiei, pentru o blocare inevitabilă sau măcar o întârziere. Când se vor vedea rezultatele alegerilor euro-parlamantare, în luna mai, acest fenomen se va accentua, Puterea accelerând pe proiecte de mare anvergură, Opoziţia replicând cu dosare de tot mai mare corupţie. Investitorul român sau străin va afla el singur care va fi soarta sa, dacă mai scapă viu şi nearestat din acest război securisTIC al lumilor…

Investiţiile pentru tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC sau IT&C) sunt surprinse în 2019 între focurile încruşişate ale războiului comercial, dar şi al încetinirii creşterii economiei în următorii cinci ani. Această economie anemică va afecta negativ capacitatea organizațiilor de a majora bugetele pentru adoptarea noilor tehnologii, în timp ce creșterea și competitivitatea companiilor depind azi tot mai mult de Transformarea Digitală, Inteligența Artificială (IA) și Analiza Datelor.

Cheltuielile IT&C la nivel mondial pentru hardware, software, servicii și telecomunicații vor atinge 4,6 trilioane de dolari până în 2022, ceea ce reprezintă o creștere medie de 4% pe an, conform celei mai noi previziuni a IDC (International Data Corporation). Clienții comerciali vor reprezenta în jur de 63,5% din totalul cheltuielilor, până în 2022 (2,9 trilioane de dolari), în timp ce consumatorii vor reprezenta 36,5% (1,7 trilioane de dolari). Creșterea cheltuielilor pentru consumatori va rămâne în urma cheltuielilor guvernamentale și guvernamentale din cauza creșterii saturației în direcţia smartphone-urilor și a tabletelor.

Cea mai rapidă creștere pe parcursul perioadei prognozate provine de la segmentul de servicii profesionale (7%), inclusiv furnizorii de servicii cloud și digital, care vor contribui, în mare măsură, la creșterea explozivă a furnizorilor de infrastructură cloud. Alte segmente cu creștere rapidă includ media (+ 6%), bancar (+ 5%), comerțul cu amănuntul (+ 5%) și industria prelucrătoare (+ 5%), în timp ce cea mai mică creştere provine de la sectorul guvernamental, urmat de către firmele angro și cele de construcții.

"Pe termen scurt, războiul comercial dintre SUA și China continuă să adauge volatilitate perspectivei globale", susţine Stephen Minton, vicepreședinte IDC Customer Insights & Analysis. "Unele firme se confruntă, de asemenea, cu dubla scădere a vânzărilor în China, o piață de export tot mai importantă pentru industria prelucrătoare. În același timp, impactul asupra economiei Chinei ar putea persista pe o perioadă mai lungă de timp, din cauza expunerii forţate a serviciilor industriale şi financiare".

În regiunea Asia/ Pacific, războiul comercial dintre SUA și China este o sabie cu două tăișuri, care prezintă atât provocări, cât și oportunități. Multe companii sunt din ce în ce mai dependente de China și e de aşteptat să păstreze tentaţia de a pătrunde în relațiile de tranzacționare cu SUA. Pe de altă parte, conflictul deschide oportunități de creștere a exporturilor pe piața din S.U.A.

„Războiul comercial prezintă, fără îndoială, mari oportunități pentru sectorul de producție din India", conform lui Ashutosh Bisht, senior manager de cercetare pentru Asia/ Pacific al IDC. "Multe firme din Asia vor fi totuși forțate să încerce să-și echilibreze relațiile atât cu SUA, cât și cu China și vor fi afectate negativ la orice escaladare a conflictului economic".

Scăderea sentimentului negativ din jurul economiei Chinei duce la o creștere a cererii de soluții IT&C pentru Transformarea Digitală. Această tendinţă va aduce investiții majore marilor companii și clienților sectorului public, în sectoare precum comerțul cu amănuntul, industria prelucrătoare, asistența medicală și serviciile financiare, în special în privinţa adoptării şi dezvoltării fenomenului Cloud și AI. Pe de altă parte, Transformarea Digitală va conduce la majorarea bugetelor pe tehnologii în Europa."Companiile din Europa de Vest nu numai că doresc să adopte noile tehnologii, ca AI şi Robotica, pentru a-şi îmbunătăţi procesele de afaceri, dar şi pentru a adopta mai multe abordări centrate pe client pentru deciziile de cheltuieli IT&C", a declarat Andrea Minonne, analist IDC. "Acest lucru este valabil mai ales în sectoarele retail, bancar, transport și telecomunicații." Creșterea generală a Europei occidentale va întârzia ușor piețele emergente din Asia/ Pacific în perioada prognozată, însă piața din S.U.A. va înregistra unele dintre cele mai puternice rate de creștere, în pofida maturității sale relative. Investițiile în Transformarea Digitală, Cloud și AI vor ajuta la o creștere globală a economiei SUA de 4,5% față de previziune, egalând America Latină, ca a doua regiune cu cea mai rapidă creștere pentru cheltuielile totale IT&C, după China.

"În SUA, se așteaptă ca industria serviciilor profesionale să continue cu o creștere puternică a tehnologiei și a investițiilor. Apetitul pentru livrarea în cloud, noile aplicații și serviciile conectate cu tehnologie nu arată vreun semn de încetinire și, prin urmare, suntem optimiști în privința oportunităţii creşterii pentru această industrie ", crede Jessica Goepfert, vicepreședinta IDC Customer Insights and Analysis Group. "Industria bazată pe consumatori, cum ar fi retailul și ospitalitatea, beneficiază de salarii mai mari și venituri disponibile. Ca răspuns, firmele din aceste segemente de piaţă se străduiesc să dezvolte și să ofere interacțiuni de neuitat clienților, experienţe personalizate cu infuzii de tehnologie în operaţiunile acestora. De exemplu, hotelurile implementează deja noi tehnologii în camere, care pot fi controlate prin intermediul aplicațiilor mobile. "

"The Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Industry and Company Size" este Ghidul IDC global semianual de cheltuieli IT în funcţie de Industrie și mărimea companiei şi reprezintă un reper de analiză şi predicţie ce monitporizează cheltuielile IT&C în peste 100 de categorii de tehnologie din 53 de țări. Acest Ghid oferă o imagine granulată a pieței pentru investiţiile IT&C din perspectiva unei țări, în funcţie de industrie, de dimensiunea companiei și a tehnologiei.