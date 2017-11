Raiffeisen Bank - Peste 435.000 clienți activi în online banking și un portofoliu de 25 mil. euro credite acordate pe canale digitale

În fiecare lună, peste 10.000 dintre clienții Raiffeisen Bank migrează pe canalele digitale ale băncii. Numărul de clienți Smart Mobile și Raiffeisen Online a depășit pragul de 400.000 (435.000 clienți activi la 30 septembrie 2017), iar creditele accesate online au ajuns la 25 milioane euro. “Este clar că până la finalul acestui an vom depăși 450.000 de clienți pe canalele online, pentru că ritmul de creștere este de aproximativ 10.000 de noi utilizatori pe lună. Clienții își doresc o interacțiune cât mai simplă și mai rapidă cu banca, așteptările lor cresc odată cu evoluția tehnologiei, iar noi trebuie să răspundem acestor cerințe”, precizează Florin Boldescu, Head of Digital Banking in Raiffeisen Bank.

Banca este într-un proces de transformare digitală, care are în vedere atât îmbunătățirea aplicațiilor de online banking (Smart Mobile și Raiffeisen Online), cât și accesul 100% online la produsele și serviciile băncii. De asemenea, în Raiffeisen Bank se formează echipe dedicate de specialiști pentru transformarea digitală a organizației și de “digital guides” care are rolul de a dezvolta și crește gradul de utilizare a serviciilor digitale în toată țara.

Numarul clientilor persoane fizice care prefera sa utilizeze Smart Mobile, aplicatia de mobil, este aproape dublu fata de cei care tranzactioneaza sau isi verifica conturile pe desktop, in Raiffeisen Online. In schimb, companiile prefera sa utilizeze aplicatia Raiffeisen Online si fac exclusiv online 91% dintre plati.

“Ca trafic, am inregistrat 43,8 milioane de logari de aplicatie anul acesta, aproape dublu fata de aceeasi perioada din 2016. Practic, avem in medie 5.600 de logari pe ora. S-au facut peste 10 milioane de tranzactii in aplicatiile mobile, iar de la lansarea lui, in august 2016, widget-ul pentru Smart Mobile, care permite verificarea soldului fara logare, a inregistrat 29.000 de instalari”, a adaugat Florin Boldescu.

Comportamentul clientilor persoane fizice se schimba si cand vine vorba de credite. Astfel, volumele de credite de nevoi personale accesate prin canale digitale si oferte online au ajuns la 25 de milioane de euro.

In curand, utilizatorii vor avea metode inovatoare de autorizare a platilor in aplicatiile de online banking. Tot ca plan de viitor, in urmatoarele 6 luni, banca isi doreste sa mareasca echipa de digital si urmeaza un proces de recrutare, atat in zona de IT, cat si in zona de business.