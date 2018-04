Raport Kaspersky Lab - Asia și Orientul Mijlociu - o pepinieră de noi atacatori cibernetici avansați, în T1 2018

Pe parcursul primelor trei luni din an, cercetătorii Kaspersky Lab au descoperit un nou val de activități APT, în special în Asia – peste 30% dintre rapoartele pe T1 au fost dedicate amenințărilor din această regiune. De asemenea, s-a constatat un vârf de activitate în Orientul Mijlociu, cu o serie de noi tehnici folosite de autori. Acestea se numără printre tendințele incluse în cel mai recent rezumat trimestrial Kaspersky Lab al informațiilor despre amenințările cibernetice. „Pe parcursul primelor trei luni din an am văzut o serie de noi grupuri de atacatori cu grade diferite de complexitate, dar care, per ansamblu, foloseau cele mai comune și la îndemână instrumente malware”, precizează Vicente Diaz, Principal Security Researcher în echipa GReAT de la Kaspersky Lab. „În același timp, n-am observat nicio activitate semnificativă din partea unor atacatori foarte cunoscuți. Acest lucru ne face să credem că își regândesc strategiile și își reorganizează echipele pentru atacuri viitoare.”