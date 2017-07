Raport Kaspersky Lab - Companiile MSP ar putea avea dificultăți în a răspunde cererii de servicii de securitate cibernetică

Pentru că amenințările cibernetice sunt în creștere și afectează companiile din toată lumea, furnizorii de servicii de securitate administrate (MSP) consideră serviciile de securitate cibernetică o tendință majoră care le va influența piața în următorii trei-cinci ani. Însă, având în vedere că două din trei companii MSP sunt afectate de lipsa de personal calificat în domeniul securității cibernetice și din cauza altor provocări, s-ar putea ca în curând această industrie să întâmpine greutăți în a răspunde cererii clienților. Aceasta este una dintre concluziile principale ale noului raport Kaspersky Lab referitor la tendințele pieței globale de servicii de securitate administrate.

Având în vedere că se preconizează că piața furnizorilor de servicii administrate va ajunge la 245 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2022, securitatea cibernetică nu mai este văzută ca o funcție separată sau opțională printre companiile MSP. În schimb, a devenit o parte integrată a serviciilor IT pe care acestea le oferă, abilitatea de a menține rata incidentelor de securitate la minimum fiind unul dintre indicatorii principali de performanță. Din raport a reieșit faptul că 92 % dintre furnizorii de servicii de securitate administrate (MSP) au integrat securitatea cibernetică în portofoliul lor de servicii, iar peste jumătate (51%) spun că este esențială pentru a asigura continuitatea activității clienților. Prin urmare, se preconizează că asigurarea protecției împotriva amenințărilor cibernetice va deveni o prioritate pentru companiile MSP.

De asemenea, serviciile de securitate cibernetică sunt estimate a crește afacerile furnizorilor de servicii de securitate administrate. Companiile MSP cu clienți mai mici (până la 50 de stații de lucru ale utilizatorilor finali) cred că extinderea portofoliului de securitate ar trebui să le aducă o reputație bună printre colegii lor (78%) și să-i ajute să atragă noi clienți (77%). În același timp, furnizorii de servicii care lucrează cu companii mai mari consideră securitatea cibernetică, alături de alte elemente, o cale de a-și păstra conturile actuale (78%).

Studiul a scos însă la iveală faptul că furnizorii de servicii de securitate administrate întâmpină obstacole atunci când doresc să investească în dezvoltarea ofertei de securitate cibernetică. Două treimi dintre companiile MSP, axate atât pe piața întreprinderilor mari (60%), dar și pe companii mai mici (58%), sunt de acord că deficitul de profesioniști calificați în domeniul IT, disponibili pentru angajare, reprezintă o problemă în domeniul securității cibernetice. În plus, aproape jumătate dintre furnizori întâmpină dificultăți cu implementarea de la distanță și cu managementul soluțiilor lor (51%, respectiv 54%). Pentru a depăși aceste provocări, companiile MSP ar trebui să aleagă produse de securitate cibernetică ușor de administrat și utilizat, dar care oferă, de asemenea, o protecție de calitate superioară.

Aceste aspecte sunt cu atât mai relevante în lumina recentelor atacuri ransomware din toată lumea. Calitatea protecției cibernetice rămâne principala cerință pentru furnizorii de servicii de securitate, deoarece soluțiile de securitate pe care aceștia le folosesc ar trebui să fie capabile să detecteze eficient și să blocheze ransomware-ul, una dintre amenințările cu cea mai rapidă creștere între 2016-2017. Raportul demonstrează că această amenințare este o problemă serioasă pentru afacerile de orice dimensiuni: 54% dintre companiile MSP care au clienți întreprinderi mari au spus că aceasta este îngrijorarea lor cea mai mare, urmate de 49% dintre cele cau au clienți mai mici.

”Pentru furnizorii de servicii, nu este suficient doar să aibă servicii de securitate cibernetică în portofoliul lor. Un incident grav precum infectarea cu ransomware le poate compromite reputația și poate afecta relația cu clienții”, spune Vladimir Zapolyansky, Head of SMB Business. “De aceea au nevoie de cele mai puternice soluții de securitate, iar noi, la Kaspersky Lab, le oferim cele mai testate și premiate soluții de protecție endpoint, servere de e-mail și medii virtualizate, pentru ca toate companiile MSP să poată să livreze oricâte servicii de securitate cibernetică doresc.”

Ofertele Kaspersky Lab ajută furnizorii de servicii de securitate administrate să facă față cererii în creștere de servicii de securitate IT și să atragă noi utilizatori care doresc să externalizeze serviciile de protecție către un terț de încredere. Portofoliul include soluțiile Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Security for Virtualization și Kaspersky Security for Mail Server, permițându-le companiilor MSP să acopere funcții cheie de securitate cum ar fi monitorizare de la distanță, securitate virtuală și securitatea și gestionarea dispozitivelor mobile. Pentru a afla mai multe despre programul Kaspersky Lab pentru companiile MSP, puteți vizita site-ul nostru.

Cercetarea realizată de Kaspersky Lab și Business Advantage a vizat 569 de companii MSP și VAR cu oferte de servicii administrate din 10 țări.

Raportul integral MSP: Tendințe, provocări și soluții pentru succesul în securitatea administrată este disponibil aici: https://www.kaspersky.com/blog/msp-trends-and-challenges/17718/.

