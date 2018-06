Raport Kaspersky Lab - Două IMM-uri din trei se luptă cu o infrastructură IT prea complicată

În procesul de dezvoltare, companiile adoptă noi instrumente de business și servicii cloud, în încercarea de a face munca angajaților mai flexibilă și mai eficientă, precum și pentru a reduce cheltuielile. Potrivit celei mai recente cercetări Kaspersky Lab , aproape două treimi (63%) dintre companiile cu până la 249 de angajați folosesc unul sau mai multe servicii de aplicații de business. Însă, această tendință în rândul companiilor în creștere, de a folosi servicii cloud pentru a-și optimiza activitatea s-ar putea să aibă și efecte negative, cum ar fi pierderea controlului asupra securității aplicației și pierderi de date importante ale clienților. „Pentru a se bucura de avantajele cloud computing indiferent de etapa de dezvoltare în care se află, companiile trebuie să administreze eficient o serie de platforme și servicii cloud”, precizează Maxim Frolov, Vice President of Global Sales Kaspersky Lab. „Este fundamental să știe exact cine este responsabil cu securitatea cibernetică a infrastructurilor IT care continuă să crească în complexitate. Fie că este încredințată unui angajat, fie unui consultant de încredere, securitatea cibernetică nu poate fi trecută cu vederea. Toate companiile ar trebui, prin urmare, să stabilească un rol dedicat cu ajutorul căruia să fie ținută sub control securitatea platformelor cloud, a datelor sensibile și a proceselor de business.”

IMM-urile își susțin creșterea cu platforme cloud

Atât companiile mici, cât și cele care trec printr-o creștere rapidă consideră tehnologiile cloud o oportunitate de a-și rezolva problemele de business mai bine și mai eficient din punct de vedere al costurilor. Jumătate (50%) dintre companiile cu până la 49 de angajați (VSB) și 40% dintre companiile care numără între 50-249 de membri, au angajați care lucrează cu regularitate în afara biroului și au nevoie de acces la date și aplicații prin intermediul cloud-ului. Pe măsură ce companiile se dezvoltă, nevoia de servicii cloud crește: 73% dintre IMM-uri și 56% dintre VSB-uri folosesc cel puțin un serviciu cloud. Printre cele mai populare sunt e-mail-ul și serviciile de stocare a documentelor, financiare și de contabilitate.

IT, securitate cibernetică și pierderea controlului

Totuși, folosirea activă a cloud-ului are și un dezavantaj: infrastructurile IT din organizații își consolidează serviciile și aplicațiile, dar uneori constată că nu au nivelul dorit de control și vizibilitate asupra lor. Prin urmare, 66% dintre companiile cu un număr de angajați între 1 și 249 întâmpină dificultăți în a administra aceste infrastructuri IT eterogene.

Complexitatea tot mai mare le obligă pe IMM-uri să aibă o nouă abordare asupra managementului infrastructurii. Totuși, problema este că specialiștii interni IT nu au întotdeauna suficiente cunoștințe pentru a face față acestei provocări. Mai mult, 14% dintre companiile care au între 50 și 249 de angajați încredințează managementul securității IT unor angajați care nu sunt specialiști IT, de fapt. Acest lucru poate duce la riscuri la adresa securității cibernetice a companiilor, pe care organizațiile nu au întotdeauna suficient timp să le evalueze, pentru că se concentrează pe dezvoltarea afacerii lor.

Cine este responsabil cu protecția datelor în serviciile de aplicații contractate?

Chiar dacă funcțiile privind securitatea informațiilor sunt pe planul al doilea, IMM-urile sunt conștiente cât este de important să protejeze datele clienților. Atât pentru companiile foarte mici, cât și pentru IMM-uri, securitatea datelor este provocarea numărul unu. Totuși, în cazul a 49% dintre companiile foarte mici și a 64% dintre IMM-uri, date importante ale clienților sunt păstrate pe dispozitivele mobile ale angajaților. Scurgerea acestor date ar putea afecta serios reputația companiei, precum și să creeze pierderi financiare. Companiile mari au, în mod normal, resurse pentru a trece peste astfel de dificultăți, dar organizațiile mai mici s-ar putea confrunta cu consecințe dramatice, cum ar fi afectarea operațiunilor sau chiar clienți pierduți.

Deși companiile mici sunt conștiente de problemă, nu înțeleg cu claritate a cui este responsabilitatea, din moment ce informațiile respective sunt procesate în servicii cloud. Mai ales companiile cu până la 49 de membri au o atitudine confuză în această privință. De exemplu, aproape două treimi (64%) dintre respondenții din VSB-uri sunt convinși că furnizorul este responsabil cu securitatea aplicațiilor de schimb de documente, în timp ce 56% dintre respondenții din IMM-uri sunt de aceeași părere.