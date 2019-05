RE/MAX România a lansat funcția de căutare vocală în portal

RE/MAX România, parte a liderului mondial în real-estate şi franciza numărul 1 la nivel global pe acest segment, a lansat pe plan local, printre portalurile de anunțuri imobiliare, funcția de căutare vocală pe site-ul remax.ro. „În vremurile actuale caracterizate de viteză și tehnologie, ce ne facilitează toate activitățile cotidiene, considerăm că această nouă unealtă virtuală a portalului remax.ro se va dovedi foarte utilă pentru mulți români în drumul lor de căutare a locuinței. Ne dorim să venim în întâmpinarea preferințelor clienților noștri chiar și în cele mai mici detalii”, precizează Răzvan Cuc (foto), președinte RE/MAX România.

În cadrul Convenției, RE/MAX România a lansat în premieră funcția de căutare vocală de proprietăți în portalul de imobiliare remax.ro, cu încărcare a rezultatelor la interval de milisecunde. Acest update vine în întâmpinarea utilizatorului, răspunzând la nevoia acestuia de a economisi timp și a-i facilita căutările.

Potrivit reprezentanților companiei, remax.ro este singurul portal de imobiliare de pe plan local care încorporează această funcție.

Procesul de căutare este, de altfel, foarte intuitiv - la simpla apăsare a pictogramei microfon, utilizatorul introduce vocal termenii vizați, ce pot fi cuvinte sau fraze, iar rezultatele apar într-un interval de câteva milisecunde. Căutarea permite, de asemenea, criterii complexe de filtrare, pentru a acoperi cât mai multe criterii ale clientului.

https://bit.ly/2I3dUNQ Mai multe detalii despre utilizarea căutării vocale pe portalul imobiliar remax.ro se pot găsi la următoare adresă:

Peste 300 persoane, din 7 țări, prezente anul acesta la Convenția Națională RE/MAX România

Unul dintre cele mai relevante evenimente de profil din țară, Convenția Națională RE/MAX face parte din inițiativele companiei de educare a pieței de profil, participanții fiind, pe lângă agenții și broker/ownerii RE/MAX, persoane pasionate, dornice să-și aprofundeze cunoștințele despre piața imobiliară și a consultanței imobiliare.

La ediția actuală, cei peste 300 de participanți au avut posibilitatea de a învăța noi metode de livrare a unor servicii de calitate, cum să-și dezvolte o afacere prosperă în domeniul imobiliar, precum și cele mai noi tendințe internaționale ale industriei.

„Ne bucurăm să vedem că eforturile noastre de educare a pieței în care activăm au rezultate. Numărul din ce în ce mai mare de participanți la Convenție, de la an la an, ne demonstrează că astfel de inițiative sunt de interes și apreciate de cei care activează în acest segment de piață și nu numai. Ca în fiecare ediție, și anul acesta am ascultat discursurile unor colegi de seamă din marea familie internațională RE/MAX, care au oferit sfaturi și recomandări specializate, deosebit de utile în dezvoltarea profesională a agenților și antreprenorilor din imobiliare”, precizează Răzvan Cuc.

Printre speakerii care au împărtășit din experiența lor, în cele două zile ale evenimentului, se numără Bariș Kilicarslan - Head of training RE/MAX Turcia, cu o experiență de peste 12 ani în formarea profesioniștilor din domeniul imobiliar de pe 4 continente.

Kilicarslan a oferit peste 1900 de zile de seminarii și training-uri pentru mai mult de 180 de companii din întreaga lume, printre clienții săi regăsindu-se Hilton, HP, Vodafone, Organizația Națiunilor Unite FAO, Ferrero, Bosch, 3M, Hyundai, RCCL, H & M, Securitas etc.

În cadrul Convenției RE/MAX, acesta a vorbit despre eficientizarea rezultatelor în relația cu persoanele interesate de achiziții, care e costul vânzării unei proprietăți, valoarea vânzării și cum să devii un lider în domeniu.

Paul Vincenti, trainer RE/MAX Malta, unul dintre cei mai apreciați instructori din domeniu, a împărtășit o mică parte din experiența și învățăturile sale, acumulate în peste 15 ani de activitate ca trainer și antreprenor. De asemenea, Elhorry Zunino, ambasador RE/MAX și agentul numărul 1 în RE/MAX Luxemburg, a vorbit despre cum să ai succes și să devii un profesionist în imobiliare, iar Hailey Still, Business Development Coordinator/Trainer în cadrul RE/MAX Europe a discutat despre schimbarea modului de vânzări în Real Estate, oferind, totodată, recomandări avizate agenților prezenți.

Un alt speaker de seamă a fost Nuno Ricardo - Broker/Owner-ul numărul 1 în Europa, cu cea mai mare rețea de agenți, de peste 700 de membri, cu 29 birouri în 3 țări - Portugalia, Italia și Spania. Nuno a vorbit despre modelul de business RE/MAX și cum a ajuns să fie lider pe Europa în 10 ani. Totodată, în cadrul evenimentului, a povestit despre experiența sa și cel mai popular român în RE/MAX la nivel de Europa - Jorg Thalmann - Broker/Owner nr.1 în Germania, proprietar al unei rețele de cinci birouri în această țară.

De asemenea, Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România de 5 ani, a împărtășit participanților parcursul său în imobiliare, vorbind despre cum a reușit să construiască cea mai mare rețea de agenții imobiliare pe plan local și să transforme RE/MAX în cel mai mare brand imobiliar din România.

Despre RE/MAX

În România, RE/MAX este cea mai mare rețea de birouri imobiliare francizate, cu cel mai mare număr de agenți imobiliari, având, în prezent, 47 de francize și peste 400 de membri, fiind recunoscut ca cel mai puternic brand național în imobiliare. Planul de extindere la nivel național al RE/MAX România vizează, până în 2023, 110 birouri francizate și peste 1.000 de agenți imobiliari.

La nivel mondial,RE/MAX este lider în real-estate, fiind franciza numărul 1 la nivel global pe acest segment. Compania, înființată în 1973 în Denver, are astăzi peste 125.000 de agenți afiliați în 7.000 de birouri aflate în cca. 100 de ţări din întreaga lume. În Europa, RE/MAX este prezent în 38 de țări, cu peste 2.000 birouri și 23.000 de agenți, continuând să se extindă.