Revolut ajunge la 100.000 de utilizatori în România - Compania obține licențele necesare pentru Singapore și Japonia

În săptămâna Centenarului României, Revolut sărbătorește un altfel de centenar: peste 100.000 de români folosesc serviciul, volumul tranzacțiilor efectuate de aceștia depășind 400 de milioane de Euro în luna noiembrie. România ocupă astfel locul #4 în topul piețelor Revolut cu cea mai rapidă creștere, după Marea Britanie, Franța și Polonia. ”Am deschis un birou local Revolut în luna mai cu un obiectiv ambițios: să ajungem la 100.000 de utilizatori până la finalul acestui an. Faptul că am reușit să ajungem aici atât de repede este o confirmare a faptului că ne-am respectat promisiunea de a ajuta românii să își controleze mai bine banii și le-am oferit o alternativă semnificativ mai bună față de bănci. Am făcut primii pași, însă acesta este doar începutul: nu ne vom opri până când Revolut nu va deveni partenerul financiar de încredere pentru majoritatea românilor”, precizează Irina Scarlat (foto), Country Manager Revolut în România.

Revolut devine astfel contul curent de zi cu zi pentru un număr din ce în ce mai mare de români, care aleg să renunțe la băncile tradiționale în favoarea Revolut datorită simplității produsului, a siguranței fără precedent oferite, precum și a funcționalităților precum bugetarea, transferurile instantanee gratuite și posibilitatea de a economisi cu pușculițele digitale Vaults.

Înregistrând un volum total al tranzacțiilor de peste 400 de milioane de Euro, românii folosesc Revolut în principal pentru plăți cu cardul, online și la comercianți, dar și pentru transferuri de bani. Principalii comercianți unde utilizatorii români plătesc folosind cardurile Revolut sunt Carrefour, Auchan, McDonalds, Ali Express, Inmedio, Uber, și Taxify.

Românii folosesc Vaults, ”pușculița digitală” oferită de Revolut ca opțiune de economisire, pentru a strânge bani pentru vacanțe, evenimente importante din viața lor sau investiții în criptomonede și imobiliare. Aceștia au deschis peste 21.000 de pușculițe digitale Vaults până în prezent și au economisit astfel mai bine de 4.5 milioane de RON, folosind o combinație de mărunțiș rămas după tranzacțiile efectuate și plăți recurente. Romania ocupă de asemenea locul #3 în ceea ce privește adopția abonamentelor Premium și Metal, după Marea Britanie și Franța.

Pentru a sărbători această realizare, Revolut oferă tuturor utilizatorilor noi și existenți posibilitatea de a comanda primul lor card fizic gratuit, direct din aplicație. Oferta este disponibilă doar pentru clienții care nu au comandat un card fizic până acum până duminică, 2 decembrie, în limita stocului disponibil.

Pe lângă obiectivele ambițioase de creștere, Revolut are planuri mari pentru anul următor și își propune să lanseze mai multe funcționalități ale produsului pentru clienții români. Printre acestea se numără posibilitatea de a plăti cu telefonul, lansarea IBAN-urilor românești, platforma de investiții fără comisioane, oferte speciale sau acces preferențial la lounge-urile din aeroporturi.

Revolut obține licențele pentru Singapore și Japonia

Revolut continuă cu planurile sale de extindere globală și a primit astăzi licențele necesare pentru a funcționa în Singapore (Remittance License oferită de Autoritatea Monetară din Singapore, precum și aprobarea pentru Stored Value Facility). Având în vedere cunoștințele acumulate și experiența din Europa, fintech-ul londonez lucrează activ cu autoritățile singaporeze la definirea proiectului de lege pentru serviciile de plăți.

Revolut a primit autorizația de funcționare și în Janonia, de la JFSA din cadrul Fund Transfer License, și are acum dreptul să funcționeze în întreaga țara. Revolut devine astfel una dintre puținele companii internaționale care au obținut cu succes acest tip de licență în Japonia.

Revolut a confirmat că se află în ultimele etape de testare și că va lansa în APAC în primul trimestru al anului 2019, unde peste 50.000 de persoane se află deja pe lista de așteptare. Între timp, compania așteaptă vești în următoarele săptămâni cu privire la extinderea în Statele Unite și Canada.

Sediul central al Revolut în APAC va fi în Singapore, unde a fost deja recrutată o echipă specializată în compliance, business development și relații publice. Între timp, în Japonia, Revolut a încheiat parteneriate cu Rakuten, Sompo Japan Insurance (SJNK) și Toppan, iar o echipă locală a fost recent formată, având competențe operaționale și în domeniul conformității.

“Am lucrat îndeaproape cu autoritățile singaporeze pentru a modela viitorul reglementării în țară. Ne bucurăm să vedem încrederea pe care o au în viziunea și modelul nostru de business și vrem să vedem succesul nostru european replicat în Singapore și în Asia Pacific. Între timp, parteneriatele noastre cu Rakuten, SJNK și Toppan arată susținerea de care ne bucurăm în Japonia și suntem convinși că vom schimba modul în care băncile tradiționale funcționează în APAC prin folosirea tehnologiei și a inovației. Avem încredere că Revolut va continua să inoveze în timp ce ne extindem în întreaga lume și vom dezvolta o gamă de noi servicii pentru consumatorii din ce în ce mai conectați din APAC. Este o piață uriașă și vedem deja o cerere foarte mare pentru produsul nostru”, precizează Nik Storonsky, CEO și Fondator, Revolut.

Despre Revolut

Revolut a fost înființat în iulie 2015 cu o misiune ambițioasă: să zguduie de la temelie sectorul financiar bancar. Utilizatorii Revolut își pot deschide un cont curent în câteva secunde, direct din aplicație, pot cheltui, primi & trimite bani oriunde în lume la cursul de schimb interbancar, pot avea expunere imediată la criptomonede, și se bucură de un nivel ridicat de siguranță online și offline datorită tehnologiei de ultimă generație care stă la baza produsului.

Compania cu sediul în Londra are peste 3.200.000 de utilizatori în Europa și a procesat până în prezent peste 245 de milioane de tranzacții în valoare totală de mai bine de 32 miliarde de dolari. Revolut a obținut finanțări în valoare totală de 336 milioane de dolari de la investitori cunoscuți precum Index Ventures, Balderton Capital, Ribbit Capital sau DST Global.