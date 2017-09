Roboții colaborativi, factor determinant al dezvoltării accelerate a sectorului roboticii până în 2020

World Robotics Report 2017, raport lansat de către International Federation of Robotics (Federația Internațională de Robotică, IFR) estimează pentru 2017 o creștere de 18% în ceea ce privește instalarea de echipamente robotice industriale, respectiv de circa 15% pentru intervalul 2018-2020. O creștere economică globală ce a depășit previziunile, accelerarea ciclurilor economice, diversificarea crescândă a cererii, precum și emergența și așteptata extindere a utilizării conceptelor din categoria „Industry 4.0” contribuie la aceste estimări optimiste. De un interes aparte, fără însă ca aceasta să fie o surpriză pentru Universal Robots, este rolul de prim-plan pe care se estimează că îl vor avea roboții colaborativi (coboții) în ceea ce privește dezvoltarea sectorului de profil. Se vorbește adesea despre „colaborarea om-robot” ca fiind tendința predominantă, alături de aspecte precum simplificarea, ușurința în instalare și utilizare, greutatea redusă, mobilitatea și prețul accesibil. Acești factori reprezintă caracteristici esențiale ale coboților în viziunea Universal Robots, lider mondial de piață pe segmentul coboților.

„Cele mai recente previziuni ale raportului World Robotics coincid practic cu propriile noastre așteptări – și propria viziune a companiei”, spune Esben Østergaard, CTO (Chief Technical Officer, director tehnic) și cofondator al Universal Robots. „Credem că roboții industriali tradiționali vor avea și ei un rol de jucat în contexte de tip Industry 4.0, însă ne așteptăm în continuare ca segmentul coboților să se dezvolte cel mai puternic, ca rezultat al unor tendințe precum creșterea accelerată pentru bunuri de larg consum ce arată că au fost realizate cu un „aport uman” și la standarde de calitate constant ridicate, dar și al unei nevoi permanente a întreprinderilor mici și mijlocii de a automatiza procesele de producție cu eforturi și costuri reduse.”

Și în acest an, raportul IFR constată creșterea cererii pentru soluții robotice de automatizare într-un spectru larg de sectoare industriale, printre care industria auto, cea electronică, a produselor din mase plastice și cauciuc, a alimentelor și băuturilor, a produselor farmaceutice, precum și în siderurgie. Se estimează că Asia va avea cea mai importantă contribuție la creșterea pieței de profil, mult peste restul regiunilor de la nivel global, în vreme ce Europa și America vor continua să înregistreze creșteri, dar la volume mai mici de unități livrate.

„Extinderea utilizării automatizării poate aduce beneficii în majoritatea sectoarelor industriale”, afirmă Esben Østergaard. „Automatizarea cu ajutorul roboților îmbunătățește respectarea standardelor de calitate și a fluxului de producție, nevoi universale în industrie. Din câteva motive, coboții reprezintă azi o opțiune în mod particular atractivă. Aceștia lucrează alături de oameni în loc de a-i face inutili – un avantaj prețios mai ales acolo unde pierderea locurilor de muncă din sectorul producției reprezintă un subiect sensibil. Coboții pot ajuta companiile să își relocalizeze producția în țările lor de origine. Ei sunt în mod special de folos în contexte ce implică producția personalizată de masă, cu valoare adăugată mare a produsului finit. Iar pentru IMM-uri, coboții rămân cea mai bună soluție de a avea acces la beneficiile automatizării fără a-și epuiza resursele financiare. Pentru Universal Robots, acesta este cu adevărat momentul nostru”, conchide Esben Østergaard.

Aflați mai multe despre World Robotics Report 2017 aici.

Despre Universal Robots

