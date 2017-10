România are cel mai scăzut procentaj de utilizatori constanți de Internet din UE, respectiv 48%

România înregistrează cel mai scăzut procentaj de utilizatori constanți de Internet din Uniunea Europeană (UE), respectiv 48%, în timp ce 39% din totalul populației nu a folosit niciodată mediul digital, arată datele Comisiei Europene (CE), citate recent la cea de-a doua ediție a conferinței regionale privind drepturile de proprietate intelectuală, organizată de Universitatea Româno-Americană din București, precizează Agerpres. În ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale în activitatea curentă a companiilor, mai puțin de 10% dintre firme utilizează tehnologia cloud și mai puțin de jumătate dintre acestea sunt prezente pe web.

Pe de altă parte, Barometrul de Consum Cultural privind distribuția frecvenței de utilizare a internetului în diferite scopuri arată că, din totalul românilor care utilizează Internetul, 70% sunt pe Facebook sau alte rețele de socializare.

De asemenea, în perspectivă, în topul aptitudinilor, România ar urma să ocupe, conform estimărilor, locul 3 la capitolul creativitate în anul 2020, după ce în 2015 se situa abia pe locul 10.

Rezultatele unui alt studiu, realizat de compania Brainbench, relevă faptul că România se situează pe locul 5 în lume privind aptitudinile în suport tehnic pentru computere, suport tehnic de tip helpdesk și de rețea, telecomunicații, comunicații LAN/WLAN, design de rețea, ASP.NET, HTML, PHP, concepte de dezvoltare web și multe altele.

Totodată, România este lider în Europa și ocupa locul al șaselea în lume în ceea ce privește numărul de specialiști IT certificați, cu peste 100.000 de reprezentanți.

Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor conferinței regionale de la București, în perioada 1990 — 2016, în România au fost fondate peste 35.000 de companii IT, peste 70% dintre acestea în ultimii 10 ani. În plus, companii de renume ca Intel, Motorola, Sun Microsystems, Boeing etc. au deschis centre de cercetare și dezvoltare software în România, iar primele două companii din lume în domeniu, Microsoft și Oracle, au deschise filiale cu câteva mii de angajați fiecare.

Și industria jocurilor este una prosperă, cele mai mari studiouri în domeniu ca Ubisoft, Electronic Arts (EA), Gameloft, King Digital Entertainment, Mobility Games or FUN Labs fiind prezente în România cu importante filiale, unele cu peste 1.000 de angajați. În anul 2015, România s-a situat pe locul 2 în topul țărilor din Europa Centrală și de Est în privința veniturilor din industria jocurilor video, după Polonia.

În domeniul industriei muzicale, în România există servicii muzicale online (download și streaming) care facilitează accesul publicului în mod legal la repertoriul național și internațional. Astfel, printre serviciile utilizate cu precădere, alături de cunoscutele YouTube, Apple, Google Music Play, există Zonga, Trilulilu sau Getmusic.ro, notează sursa citată.