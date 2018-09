Românii s-au putut bucura de primul concert digital organizat pe plan local, în cadrul căruia instrumentele clasice au fost înlocuite cu tabletele Huawei

Huawei a organizat pe 20 septembrie, în parteneriat cu Virgin Radio, primul concert digital de pe plan local, în cadrul căruia trupa de pop-rock Frisky Grooves a înlocuit instrumentele clasice, precum chitara sau tobele, cu tabletele Huawei MediaPad M5. “Românii iubesc muzica live, așa cum o arată succesul festivalurilor și concertelor organizate pe plan local, iar noi ne-am propus să le demonstrăm că pot trăi o experiență asemănătoare și prin intermediul tabletelor Huawei. Așa că am “pus la treabă” modelul Huawei MediaPad M5, un etalon în industrie în materie de sunet și ecran și am organizat un eveniment cu totul și cu totul special: primul concert digital din România. Am demonstrat că tabletele noastre din gama MediaPad M5 pot înlocui cu succes instrumentele clasice astfel că utilizatorii pot fi siguri acum că se pot bucura de divertisment de calitate oriunde s-ar afla“, precizează Alexandra Răuț, Brand Manager Huawei Consumer Business Group România.

Evenimentul și-a propus să demonstreze performanțele audio ale acestui model, care dispune de patru difuzoare Harman Kardon, fiind special conceput pentru a livra o experiență audio la superlativ.

Concertul, care a durat aproximativ 30 minute, a fost transmis în direct pe pagina de Facebook Virgin Radio România, pentru ca ascultătorii să se convingă că sunetul este într-adevăr cel redat de tablete, fără echipamente auxiliare.

Modelele gamei MediaPad M5 sunt dotate și cu tehnologia proprietară Huawei Histen, care oferă un sunet 3D imersiv prin intermediul difuzoarelor și care oferă suport Hi-Res complet pentru o calitate a sunetului excepțională.

Și ecranul de 8,4 inci este la superlativ, datorită tehnologiei HUAWEI ClariVu™ care folosește algoritmi inteligenți pentru ajustarea cadrelor sau tonurilor neclare în raport de contrast pentru a oferi o experiență mai bună de vizionare.

Tableta integrează și Modul Eye Comfort, care reduce lumina albastră dăunătoare pentru a facilita ușurința în citire, iar display-ul acesteia se ajustează automat la temperatura și culoarea luminii în mediul înconjurător.

În plus, utilizatorii se vor bucura de divertisment și jocuri pentru ore întregi datorită bateriei de 7500 mAh (TYP) și a tehnologiei Smart Power-Saving.