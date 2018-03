Samsung a lansat noua gamă de televizoare 2018

Samsung Electronics Co., Ltd. a prezentat gama de televizoare 2018, în cadrul evenimentului companiei - First Look in New York. Samsung a oferit informații legate de noile modele QLED TV – cele mai avansate tehnologic din portofoliul Samsung, cât și detalii despre gama extinsă de televizoare UHD, Premium UHD și Ultra-Large. Având elemente de design unice, o calitate incredibilă a imaginii și funcții inteligente și intuitive, noua gamă Samsung QLED 2018 oferă utilizatorilor o experiență de vizionare completă – chiar și atunci când televizorul este pornit pe fundal. "Gama noastră de televizoare din seria 2018 este cea mai inovatoare și sofisticată de până acum, concepută pentru consumatorul modern, care este conștient de estetica spațiului personal. Suntem încântati să oferim utilizatorilor experienţa gamei de televizoare 2018 prin caracteristici care le oferă mai multă libertate pentru a decide unde si cum se pot bucura cel mai mult de televizor în interiorul casei", a declarat Jonghee Han, președintele Visual Display Business la Samsung Electronics.

Gama Samsung TV 2018 integrează tehnologii inovatoare care reimaginează modul în care televizorul se integrează în camera de zi, modul în care utilizatorii se bucură de conținutul disponibil și modul de interacționare cu dispozitivele lor.

Principalele caracteristici ale gamei 2018 includ:

Modul Ambient

Modul Ambient oferă o multitudine de informații chiar și atunci când utilizatorii nu se uită activ la TV. Poate reda muzică, titluri de știri, rapoarte de trafic și prognoza meteo. Pentru televizoarele montate pe perete, modul Ambient poate imita modelul de pe peretele din spatele televizorului pentru a crea un efect vizual uimitor în care televizorul se integrează în decor, fiind aproape insesizabil.

One Invisible Connection

Noul One Invisible Connection este un cablu subțire care poate transmite atât energia de alimentare, cât și date AV. Fiind disponibil la dimensiuni până la 15 metri, oferă utilizatorilor posibilitatea de a plasa TV-ul și în alte spații, nu doar în zona prizei de alimentare sau a sursei de date.

Smart TV, Featuring Bixby

Capacitățile inteligente ale gamei QLED oferă modalități revoluționare de a seta televizorul și de a găsi conținut. Effortless Login utilizează noua aplicație SmartThings* pentru a reduce semnificativ timpul necesar pentru a configura setările inițiale ale unui televizor nou. De asemenea, noul ghid universal permite utilizatorilor, cu ajutorul meniului intuitiv disponibil, navigarea prin serviciile de streaming și live TV compatibile. Mai mult, cu platforma inteligentă Samsung – Bixby**, utilizatorii pot efectua comenzi vocale pentru a selecta programele preferate și pentru a controla alte dispozitive compatibile.

Direct Full Array

Specific pentru televizoarele QLED Q8F și Q9F, tehnologia Direct Full Array (DFA) aduce un contrast profund și imagini de o calitate superioară. Direct Full Array utilizează un panou cu zone de iluminare controlate care se reglează automat pentru a oferi cele mai profunde nuanțe de negru și alb.

Gama Audio

Samsung oferă patru noi sisteme audio ce oferă sunet clar și imersiv, adaptat modului în care utilizatorii își folosesc sistemele home theater:

• HW-K950: Noul soundbar HW-K950 Dolby Atmos® este prevăzut, adiţional difuzoarelor frontale, cu difuzoare laterale şi up-firing pentru a crea o experiență de cinema extraordinară, prin intermediul sunetului surround 7.1.4.

• HW-N650: Destinat persoanelor pasionate de gaming, soundbar-ul HW-N650 integrează tehnologia Acoustic Beam, pentru a plasa utilizatorii în mijlocul acţiunii.

• HW-NW700: Soudbar-ul HW-NW700 poate fi montat pe perete şi vine în completarea televizoarelor QLED – pentru realizarea unui design interior perfect armonios.

• VL550: Acest model include un cadran metalic pe care utilizatorii îl pot atașa pe orice suprafață metalică și îl pot folosi pentru a controla muzica cu ajutorul comenzilor vocale.

Detalii despre gama Samsung TV 2018

Ca răspuns la cererea ridicată a utilizatorilor Samsung își întărește angajamentul pentru televizoare cu diagonale ultra-mari. Portofoliul de televizoare Samsung 2018 este alcătuit din gamele: QLED, Premium UHD, UHD și Ultra-Large, disponibile într-o varietate de dimensiuni.

• QLED TV: Seria TV QLED 2018 include modelele Q9F (65”, 75”, 88”), Q8F (55”, 65”, 75”), Q7C (55”, 65”), Q7F (55”, 65”, 75”) și Q6F (49”, 55”, 65”, 75”, 82”). Televizoarele QLED au culori și contrast îmbunătățite, compatibilitate HDR10+, modul Ambient, îmbunătățiri aduse platformei Smart TV cu Bixby Voice și One Invisible Connection.****

• Premium UHD: Seria 2018 Premium UHD TV include modelele NU8500 și NU8000. Televizoarele Premium UHD includ funcții precum Dynamic Crystal Color, compatibilitatea cu HDR10+, soluții pentru gestionarea cablurilor și îmbunătățiri aduse platformei Smart TV cu ajutorul Bixby Voice și One Remote Control.

• UHD: Seria 2018 UHD TV include modelele NU7100 (75”, 65”, 55”, 50”, 43”, 40") și NU7300 (65”, 55"). Televizoarele UHD oferă funcții de imagine precum 4K UHD și HDR, soluții pentru gestionarea cablurilor, design subțire și funcții Smart TV.