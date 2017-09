SAP va susține cursuri și evenimente gratuite de programare, pentru dezvoltarea abilităților digitale ale tinerilor

SAP lansează în toamna acestui an două cursuri online gratuite prin care copiii și tinerii pasionați de tehnologie pot învăța să dezvolte aplicații digitale și un curs dedicat părinților și profesorilor pentru a îi ajuta să-i încurajeze pe copii să învețe să codeze de la o vârstă fragedă. Pentru a accesa cursurile, nu este necesar ca participanții să aibă cunoștințe de programare, singurele cerințe pentru înscriere sunt accesul la internet și o adresă de email.

Consumatorii de tehnologie de azi devin creatorii digitali de mâine

Cursul Teens Get Coding! începe pe 26 septembrie și este dedicat copiilor între 12 și 17 ani care doresc să învețe să codeze. Cursul, predat în limba engleză, are la bază popularul program Scratch dezvoltat de MIT și este alcătuit din 5 lecții video ce se întind pe o perioadă de 4 săptămâni. După fiecare lecție, cursanții sunt încurajați să rezolve teste scurte, pentru a verifica dacă informația a fost însușită. În total sunt necesare 6 ore pentru a parcurge cursul, iar la final absolvenții își vor putea crea propriul joc video.

Teaching Programming to Young Learners se adresează părinților, profesorilor și celor implicați în activități extracuriculare pentru copiii cu vârsta între 8 și 11 ani și începe tot pe 26 septembrie. Indiferent de nivelul de cunoștințe în materie de programare, acest curs este menit să îi ajute pe părinți și profesori în încurajarea copiilor de a se implica în codare și programare de la o vârstă fragedă. Timp de 4 săptămâni, participanții vor învăța să folosească programul Scratch, să proiecteze și să creeze jocuri video. Timpul de parcurgere este de 4-6 ore, cursul fiind predat în limba engleză.

Ambele cursuri sunt oferite în cadrul programelor EU Code Week și a celor de inițiere în programare, concepute pentru a dezvolta abilitățile digitale a tinerilor din întreaga lume. Cursurile îi vor ajuta pe copii să facă primii pași spre stăpânirea unui limbaj de programare simplu și distractiv.

Prima aplicație software în doar 4 săptămâni

Cursul pentru tineri Design Your First App with SAP Build începe pe 4 octombrie și nu există nicio cerință formală, cursanții vor învăța de la zero, pas cu pas, cum să creeze aplicații digitale. Structura cursului cuprinde 4 săptămâni de învățare într-un format modern și o săptămână dedicată examenului de promovare. Cursul începe prin introducerea în design thinking, o abilitate necesară în crearea de produse noi, în special software. Participanții vor descoperi apoi SAP Build, un program gratuit și ușor de utilizat dezvoltat de SAP, unde își pot testa ablitățile de design thinking dobândite. După fiecare curs video, sunt lansate teste și teme săptămânale scurte pe care participanții le vor rezolva pentru a își însuși rapid informațiile acumulate.

Cele 3 cursuri sunt disponibile pe openSAP, platformă pentru cursuri gratuite dedicate unui număr nelimitat de persoane (MOOCs – Massive Open Online Courses). Aceasta a fost lansată în 2013 și în prezent sunt disponibile 125 de cursuri din diverse domenii, la care s-au înscris peste 500.000 de participanți. Scopul dezvoltării acestei platforme a avut la bază nevoia actuală de învățare într-un format confortabil, pe cont propriu și în ritmul fiecărui cursant.

Inițiativa Meet and Code susținută de SAP și Techsoup ghidează tinerii români într-o carieră în programare

Cursurile fac parte din inițiativa Meet and Code, prin care SAP și Techsoup Europe vor susține evenimente de programare în 17 țări din Europa, printre care și România. Meet and Code este o inițiativă prin care tinerii au oportunitatea de a afla mai multe despre codare ca o alegere de carieră și despre cum funcționează lumea digitală. Dedicată tinerilor între 8-24 ani, inițativa Meet and Code își propune să îi introducă pe aceștia în lumea programării și a tehnologiei printr-o varietate de activități, precum hackathonuri, cafenele de codare și workshopuri.

