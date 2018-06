Schimbari in echipa de conducere a PwC Romania

Incepand cu 1 iulie 2018, Luca Martini (foto) va deveni liderul Departamentului de consultanta pentru afaceri si tranzactii al PwC Romania si Europa de Sud-Est. El il va inlocui pe Edward Macnamara care a condus echipa in ultimii doi ani si care se va concentra pe proiecte de restructurare a afacerilor la nivel global in cadrul PwC. „Aportul lui Luca va fi esential in atingerea obiectivului nostru strategic de a deveni lideri distinctivi ai pietei de servicii profesionale din Romania. Experienta sa in a conduce echipe in proiecte complexe de consultanta in afaceri, pe diverse piete, va intari capabilitatile noastre de a oferi servicii de consultanta de management si ne va oferi posibilitatea de a aduce noi perspective si solutii inovative clientilor. In acelasi timp, vreau sa-i multumesc lui Ed pentru extraordinara sa contributie la conducerea echipei de consultanta din Romania si sa-i urez mult succes in noul rol global la nivelul PwC”, precizeaza Ionut Simion, Country Managing Partner, PwC Romania.

Luca este un consultant experimentat, cu peste 25 de ani de experienta in diverse tari de pe mai multe continente. A lucrat in Europa, America Latina si Asia. Recent, a condus o companie de consultanta in managementul afacerilor in Australia si Noua Zeelanda. Luca a lucrat cu clienti din domenii variate, concentrandu-se in special pe sectorul financiar, media si retail.

„Cred ca PwC are deja o practica foarte solida de consultanta pentru afaceri in Romania, sunt nerabdator sa lucrez, impreuna cu echipa, pentru a capitaliza excelentele oportunitati existente pe piata, intr-o perioada plina de oportunitati pentru economia globala in care tehnologia, platformele digitale, inteligenta artificiala si robotica transforma intregi industrii si sectoare. Sunt foarte multe aspecte in care putem sa ne ajutam clientii sa gestioneze aceste provocari”, precizeaza Luca Martini.

De asemenea, de la 1 iulie, Daniel Anghel (foto) va deveni liderul departamentului de Consultanta fiscala si juridica al PwC Romania.

Daniel Anghel s-a alaturat echipei PwC in 1997. In ultimii cinci ani a condus Grupul de taxe indirecte al PwC din Europa Centrala si de Est. Este expert in domeniul taxei pe valoare adaugata (TVA), legislatie vamala si comert international. Ca recunoastere a rezultatelor sale in zona taxarii indirecte, a fost nominalizat recent ca membru al Biroului global de taxe indirecte al PwC, care gestioneaza chestiunile legate de politicile de taxe indirecte la nivel global.

Daniel este licentiat in economie al Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti si poseda o diploma in management de la Open University prin intermediul London Business School. Este, de asemenea, consultant certificat al Camerei Consultantilor Fiscali.

Fost presedinte al Coalitiei pentru dezvoltarea Romaniei, Daniel este membru in conducerea Consiliului Investitorilor Straini in cadrul caruia conduce comitetul de fiscalitate. De-a lungul ultimilor opt ani, Daniel a fost implicat in mod constant in dialogul dintre mediul de afaceri si autoritati pe diverse teme legate de taxe si initiative de reglementare.

„Vreau sa-i multumesc Mihaelei Mitroi pentru dedicarea si realizarile sale in dezvoltarea practicii de consultanta fiscala si juridica a firmei. De-a lungul celor cinci ani ai sai de mandat la conducerea departamentului, veniturile acestuia au crescut in mod impresionant cu 75%, devenind astfel lideri pe acest segment de piata. In continuare Mihaela se va concentra pe consolidarea relatiilor cu clientii nostri cheie si pe dezvoltarea afacerilor. Sunt sigur ca Daniel va continua sa cladeasca pe aceasta fundatie solida si va obtine rezultate deosebite la conducerea departamentului de taxe si consultanta juridica”, a adaugat Ionut Simion.

„Ma onoreaza acest nou rol in conducerea celei mai de succes si mai cunoscute echipe de taxe si servicii juridice din Romania. In perioada urmatoare imi doresc sa consolidez echipa, sa extind capabilitatile noastre si sa dezvoltam noi produse si servicii care sa-i ajute pe clientii nostri sa fie competitivi pe piata. In vreme ce lumea a devenit un sat global (mai mic si foarte conectat), iar clientii nostri sunt la mijloc intre autoritatile de reglementare in domeniul taxelor si noile provocari pentru dezvoltarea afacerilor, ma voi concentra in a-i ajuta sa rezolve probleme importante, dar si sa aducem in Romania tehnologii inovative ale PwC in domeniul taxelor, care sa-i asiste pe clientii nostri in noua era digitala”, a declarat Daniel Anghel.