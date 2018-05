Schneider Electric - Companiile ar trebui să pună mai mult accent pe securitatea fizică a centrelor de date

Schneider Electric, specialistul global în transformarea digitală a managementului energiei și al automatizării, atrage atenția asupra faptului că infrastructura de edge computing necesită aceeași protecție ca marile centre de date, deoarece este vorba de aplicații cruciale pentru business. În afara securității cibernetice, nu este de neglijat nici cea fizică, pentru că aceste breșe, făcute în mod intenționat sau accidental, pot cauza întârzieri în operațiunile companiei și daune financiare. „Chiar dacă, de multe ori, se acordă mai multă atenție securității cibernetice, din cauza pagubelor importante pe care le poate cauza o breșă, nu trebuie să uităm că și securitatea fizică este la fel de importantă, iar uneori poate reprezenta un punct de pornire pentru un atac cibernetic”, precizează Traian Petric, National Sales Director pe România și Republica Moldova, APC by Schneider Electric. „Soluțiile complexe care pot proteja securitatea fizică a infrastructurii clienților includ componente inteligente care previn utilizarea neautorizată. De exemplu, în momentul în care cineva deschide ușa, o cameră de supraveghere, montată pe un perete sau pe un rack, înregistrează totul, până când persoana respectivă părăsește încăperea.”

Potențiale costuri ale unei breșe de securitate

Dincolo de specificul fiecărui centru de date, există câteva elemente comune pe care o companie ar trebui să le ia în considerare, în cazul unei breșe de securitate:

- Pierderile fizice – pagubele cauzate încăperilor și echipamentelor, în urma accidentelor, a sabotajului sau a unui furt

- Afectarea productivității pe segmentul IT – personalul nu se mai poate ocupa de sarcinile obișnuite de serviciu în perioada în care echipamentul este reparat sau înlocuit, datele sunt reconstruite sau se încearcă eliminarea din sistem a problemelor apărute

- Afectarea productivității generale – Întreruperea activității companiei, cauzată de oprirea unor procese importante

- Pierderi de informații – pierderea, alterarea sau furtul informațiilor

- Afectarea reputației și pierderea bunăvoinței clienților – o breșă serioasă de securitate sau o serie de breșe pot duce la scăderea valorii acțiunilor și a numărului de clienți, iar în unele situații, inclusiv la procese.

Securitatea fizică a siturilor de edge computing include trei componente:

- monitorizarea spațiului fizic cu senzori, pentru a menține nivelurile optime de temperatură și umiditate, precum și pentru a detecta schimbările bruște de mediu cauzate de foc, fum, inundații sau alte evenimente;

- controlarea spațiului, prin stabilirea persoanelor care au acces în clădirile, camerele și la rack-urile unde se află servere, sisteme de stocare și echipamente de rețea;

- supervizarea mediului cu sisteme de control video și audio.

Aceste soluții complexe de securitate protejează investițiile în infrastructură ale clienților, iar companiilor MSP (Managed Service Providers) le oferă oportunitatea de a include în oferta lor un serviciu foarte util.

APC by Schneider Electric este un brand global de top pe piața software-ului și a infrastructurii fizice integrate. Cu ajutorul unei game extinse de produse care furnizează soluții fiabile de alimentare și performanță operațională pentru tehnologiile comunicaționale și de IT, APC oferă certitudine într-o lume conectată. Prin intermediul unei comunități extinse de parteneri care personalizează soluții pentru casă și medii IT distribuite, APC le permite utilizatorilor individuali și companiilor să anticipeze neașteptatul și să protejeze datele și informațiile critice.