SDC 2018: Samsung dezvăluie inovații în domeniul inteligenței, IoT și Mobile UX

Samsung Electronics a prezentat noi instrumente de dezvoltare pentru platformele Bixby și SmartThings, precum și experiențe noi pe care consumatorii le vor avea cu telefonul mobil datorită tehnologiilor One UI și Infinity Flex Display. Pentru ca viața interconectată să devină o realitate, Samsung ușurează munca dezvoltatorilor și a partenerilor în așa fel încât ei să construiască, să lanseze și să extindă experiențe noi pe milioane de device-uri din lumea întreagă. “Am realizat progrese semnificative în ceea ce privește AI și IoT, care sunt esențiale pentru a transforma în realitate viziunea noastră despre viața interconectată. Progresele realizate în dezvoltarea aplicațiilor Bixby și SmartThings deschid un nou capitol în care produsele și serviciile terților pot fi integrate în platformele AI și IoT la scară largă”, precizează DJ Koh (foto), CEO și președinte al diviziei IT & Comunicare Mobilă Samsung. “Ecranul pliabil stă la baza unui nou tip de experiență pe care consumatorii o vor avea cu un smartphone. Suntem încântați să lucrăm cu dezvoltatori pe acestă platformă care ne permite să aducem plus valoare utilizatorilor noștri. Suntem nerăbdători să vedem încotro se îndreaptă tehnologia”, a adăugat acesta.

Dezvoltarea unei platforme de inteligență scalabile

Bixby a fost gândită inițial drept o interfață inteligentă, o modalitate practică prin care oamenii se foloseau de propria voce pentru a interacționa cu telefonul. În prezent, Samsung o dezvoltă ca pe o platformă inteligentă scalabilă, astfel încât să integreze diferite produse și servicii în viața consumatorului. În cadrul conferinței SDC de anul acesta, Samsung dezvăluie noi modalități prin care dezvoltatorii pot îmbunătăți experiența cu asistentul, încât el să devină mai personal și mai util.

Pentru ca dezvoltatorilor să le fie mai ușor să extindă serviciile oferite de Bixby, Samsung lansează Bixby Developer Studio. O serie de instrumente le oferă acestora o modalitate intuitivă de a crea servicii și produse din ce în ce mai inteligente. Dezvoltatorii vor putea să creeze Bixby Capsules – caracteristici sau servicii pentru Bixby – și să le facă ușor accesibile pentru consumatori în Bixby Marketplace. Platforma Bixby va permite acestora să adapteze funcțiile aplicației de pe telefoane mobile, televizoare, aparate electrocasnice și alte produse din ecosistemul Samsung.

Ca parte din serviciile scalabile Bixby, Samsung își propune să extindă în următoarele luni portofoliul de limbi disponibile, incluzând aici engleza britanică, franceza, germana, italiana și spaniola.

Un stil de viață interconectat pentru toată lumea

Viziunea Samsung pentru o viață interconectată are în centru ideea unui ecosistem IoT deschis care adună un număr mare de device-uri conectate pe o singură platformă. Disponibil pe mai mult de 200 de piețe din întreaga lume, SmartThings oferă o experiență interconectată prin intermediul unei singure aplicații și aduce tehnologia IoT nu doar în casele oamenilor, dar și în mașină, la birou și în alte locuri în care aceștia ajung pe parcursul unei zile.

Samsung oferă dezvoltatorilor o modalitate mult mai ușoară și mai rapidă de a-și conecta device-urile și serviciile în platforma SmartThings cu ajutorul unei serii de instrumente din SmartThings Developer Workspace. Aceste instrumente îmbunătățite includ SmartThings Cloud Connector, SmartThings Device Kit și SmartThings Hub Connector. Dezvoltatorii pot să gândească și să pregătească lansări pe platformă, precum și să integreze cu ușurință Zigbee și device-uri Z-Ware.

În plus, programul de certificare Works with SmartThings oferă dezvoltatorilor acces direct la experții SmartThings și la resursele disponibile. WWST se asigură că dispozitivele și serviciile sunt pe deplin optimizate pentru platformă, astfel încât consumatorii să se bucure de cea mai bună experiență.

Pionierat în ceea ce privește experiența consumatorilor și inovația în display

Samsung introduce o platformă de design nouă și intuitivă numită One UI. Design-ul său minimalist afișează conținut relevant pe a doua jumătate a ecranului – făcând interacțiunea cu o singură mână mult mai ușoară și confortabilă. Experiența a fost regândită în așa fel încât să nu mai existe distrageri, permițându-i consumatorului să se focuseze pe ce are de făcut și să navigheze cu ușurință pe telefon.

Samsung își menține statutul de companie inovatoare în ceea ce privește display-urile prin crearea unui smartphone pliabil. Infinity Flex Display, alături de One UI, oferă un nou tip de experiență cu telefonul mobil, permițându-le utilizatorilor să facă lucruri pe care în mod normal nu ar putea să le facă pe un smartphone obișnuit. Aceștia pot să experimenteze ambele universuri acum, al doilea fiind cel al unui smartphone compact care se pliază și dezvăluie un ecran ideal pentru multitasking și vizionare de conținut. Se face astfel tranziția de la ecranul de mici dimensiuni către unul mult mai mare, care este și pliabil. În plus, consumatorii pot căuta pe internet, pot vizualiza conținut și pot accesa rețelele sociale, folosind simultan trei aplicații pe ecran.

Deoarece Infinity Flex Display este platforma generației viitoare, Samsung invită dezvoltatorii să participe în această călătorie încă de la debutul ei. Colaborând cu Google și cu comunitatea de dezvoltatori Android, Samsung va maximiza potențialul acestui nou tip de tehnologie și va oferi utilizatorului o adevărată experiență cu telefonul pliabil.