Sebastian Bănică, noul Country Manager pentru România și Bulgaria al Check Point Software Technologies, lansează soluţia Infinity şi raportul de securitate cibernetică

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), furnizor de top de soluții de securitate cibernetică la nivel global anunță lansarea în România a soluției Infinity Total Protection: un model revoluționar de servicii de securitate care permite segmentului enterprise să prevină atacurile cibernetice de Generația a V-a. Noua soluţie inovatoare utilizează componentele Check Point Infinity Architecture, asigurând cele mai ridicate nivele de securitate, dar și reducerea costurilor prin consolidarea componentelor de cyber security.

Infinity Total Protection schimbă paradigma prevenției în timp real a amenințărilor și atacurilor cibernetice

Toate sectoarele de afaceri experimentează în prezent Gen V (a 5-a Generație de atacuri cibernetice) care se caracterizează printr-o scalare mai largă și expansiune mai rapidă în multiple sectoare industriale. Aceste atacuri sofisticate în mediul mobil, în cloud și în diferite rețele enterprise depășesc cu ușurință soluțiile convenționale actuale de protecție bazate pe detecție statică, utilizate de majoritatea companiilor la nivel global.

Check Point propune companiilor migrarea la Gen V Cyber Security cu ajutorul soluției Check Point Infinity, pentru a proteja rețelele și datele împotriva acestor noi tipuri de atac. Noua soluție combină prevenția amenințărilor în timp real, inteligența partajată și cele mai avansate soluții de securitate tridimensională: la nivelul rețelelor, în cloud și în mediul mobil.

“Companiile trebuie să se protejeze în fața atacurilor sofisticate și periculoase ce vin din toate direcțiile, respectiv dinspre rețele, segmentul mobil și din cloud”, susține Sebastian Bănică (foto), noul Country Manager pentru România și Bulgaria al companiei Check Point Software Technologies. “Generaţia a V-a de atacuri cibernetice necesită o soluţie complexă de securitate precum Infinity Total Protection pentru a proteja datele de afaceri în faţa potenţialelor atacuri devastatoare care pot apărea la nivelul întregii companii.”

Infinity Total Protection schimbă acum regulile jocului şi introduce un nou tip de consum cu un nou model simplificat de abonament all-inclusive, per utilizator, per an. Aceasta este unica soluţie de abonament disponibilă astăzi care include securitatea reţelei la nivel hardware şi software, cu un endpoint integrat complet, cu protecţie în mediul mobil şi în cloud, cu prevenţia ameninţărilor în timp real şi cu un suport de management premium unificat 24x7x365. Astfel, abonaţii pot beneficia imediat de arhitectura unificată de securitate Infinity şi de o totală prevenţie a ameninţărilor în toate mediile enterprise, fie on-premise, mobil sau cloud.

“Atacurile cibernetice devin tot mai numeroase, mai sofisticate şi ample, însă majoritatea organizaţiilor se bazează încă tot pe tehnologiile depăşite, din vechile generaţii de securitate, care pot doar detecta atacurile, după ce acestea au avut loc, din păcate. Infinity Total Protection schimbă paradigma şi permite companiilor să implementeze rapid şi uşor Generaţia a V-a de cyber security, prin arhitectura Check Point Infinity. Astfel, chiar şi atacurile sau ameninţările cele mai avansate sunt prevenite şi blocate în tot ecosistemul unei companii”, susţine Gabi Reish, VP product management & product marketing la Check Point.

Check Point Infinity Total Protection oferă cel mai extins spectru de tehnologii de securitate pentru protecţia companiilor în faţa celor mai avansate şi nebănuite ameninţări, prin:

1. Prevenţia ameninţărilor în timp real

2. Securitatea avansată a reţelei

3. Securitatea în cloud

4. Securitatea mobilă

5. Protecţia datelor

6. Managementul ameninţărilor & Securitatea integrată

Noua soluţie a fost lansată global la Conferinţa anuală şi Expoziţia CPX 360 Barcelona a companiei Check Point, din ianuarie 2018. Referinţe despre această soluţie se regăsesc la următoarele link-uri:

1. Check Point Infinity and Infinity Total Protection

2. Gen V Cyber Security

Despre Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) este lider global în furnizarea de soluţii de securitate cibernetică către segmentul enterprise, corporate şi guvernamental. Soluţiile sale protejează clienţii în faţa atacurilor cibernetice, înregistrând cea mai ridicată rată de depistare a atacurilor malware, ransomware şi alte tipuri. Check Point oferă o arhitectură de securitate multi-nivel care protejează reţelele, cloud-ul şi dispozitivele mobile la nivel enterprise, precum şi cel mai amplu şi intuitiv sistem de management al securităţii. Check Point protejează peste 100.000 de organizaţii la nivel global.

Despre Sebastian Bănică

Noul Country Manager al companiei Check Point pentru România şi Bulgaria, Sebastian Bănică, a preluat conducerea companiei de securitate cibernetică la 1 martie 2018. Anterior, acesta a deţinut funcţia de Managing Director la compania românească Frontal Communication, timp de peste 18 ani. Cariera sa a debutat la firma Sprint Computers din Ploieşti, unde a deţinut funcţia de director de vânzări, pentru 3 ani. Acesta este absolvent al Universităţii Politehnica din Bucureşti (1990 -1995) şi este Master of Technology (MTech) & Robotics.



Link-uri utile Check Point

Check Point Blog: http://blog.checkpoint.com/

Twitter: http://www.twitter.com/checkpointsw

Facebook: http://www.facebook.com/checkpointsoftware

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/check-point-software-technologies

YouTube: http://www.youtube.com/user/CPGlobal

Raportul global despre securitatea cibernetică - 2018

Cifre esenţiale

2017 a fost un an de referinţă pentru industria de securitate IT - pornind de la virulentele atacuri ransomware, botnet-urile IoT, breşele de date şi malware-ul mobil, la tehnologiile multivector sofisticate. Este clar că ne aflăm într-un punct de inflexiune şi de tranziţie către Generaţia a V-a de atacuri cibernetice, susţine cel mai nou raport anual al companiei Check Point, din 18 aprilie 2018.

World Economic Forum 2018 de la Davos a plasat atacurile cibernetice globale în

top 3 al riscurilor globale pentru anul în curs.