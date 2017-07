SIVECO face parte din consorțiul selectat de CE pentru a oferi suport tehnic pentru acest sistem IT

Comisia Europeană a selectat recent consorțiul care va oferi suport tehnic pentru sistemul critic de business folosit în construirea bugetului Uniunii Europene. SIVECO România face parte din acest consorțiu, alături de Infeurope SA, din Luxemburg. “CIBA este o aplicație specială, iar suportul IT implică o înțelegere profundă a proceselor bugetare (cine, ce face și când) și cunoștințe detaliate despre cum funcționează diferitele elemente ale sistemului IT și despre modul în care funcționează ele împreună. CIBA este un sistem de producție utilizat pentru amendamentele create de comitete și de grupurile politice pe parcursul procedurii bugetare din Parlamentul European (și în timpul acestei perioade Parlamentul creează aproximativ 2.400 de amendamente). CIBA este, de asemenea un sistem care crează o serie de documente bugetare folosite de autorități în procesul de decizie. Nu în ultimul rând, CIBA este sursă pentru două tipuri de documente produse pentru procesul de conciliere: documente de intrare și documente de ieșire. Suntem extrem de onorați să lucrăm la acest proiect, confirmând încă o dată poziția noastră de furnizor IT tradițional pentru organizațiile Uniunii Europene, întrucât SIVECO România a contribuit până acum la peste 20 de proiecte finanțate de Comisia Europeană”, precizează Florin Ilia (foto), Președinte și Director General al SIVECO România. Valoarea contractului este de 664.620 Euro pe o durată de 4 ani.

Bugetul Uniunii Europene este un document oficial, publicat de către Oficiul de Publicații o dată pe an. El conține o împărțire detaliată, pe articole, a veniturilor și cheltuielilor bugetate pentru anul în curs, cuprinzând o serie de informații organizate și prezentate într-o structură predefinită.

Bugetul este publicat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Dimensiunea aproximativă a principalelor documente de buget (pentru fiecare limbă) este de 2.284 pagini. Totalul documentelor ajunge în prezent la aproximativ 52.500 pagini pentru toate limbile recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene.

Fiecare document este produs în versiune Draft și Finală, astfel că volumul total al documentelor atinge circa 105.000 pagini tipărite pe an (pentru documentele principale). Bugetul este realizat prin eforturile combinate a circa 800 de contributori, din 10 instituții.

Pentru a gestiona un document de o asemenea importanță, complexitate și volum, este nevoie de un sistem IT critic de business, iar acesta este CIBA, un instrument interinstituțional multilingvistic care permite diferiților actori (autori, traducători, corectori și tipografi), să modifice datele conținute în documentele privind bugetul care urmează să fie utilizate în cadrul procedurilor bugetare, iar în cele din urmă să fie publicate, atât online ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ), cât și în Jurnalul Oficial al UE ( http://publications.europa.eu/official/index_en.htm ).

Consorțiul IT livrează suport technic și servicii de testare.

Începând cu anul 2009, SIVECO România, împreună cu partenerii săi, desfășoară peste 20 de proiecte IT pentru Comisia Europeană cu beneficii directe pentru toți cetățenii UE, fiind singura companie românească de software care furnizează direct servicii IT organismelor centrale ale Comisiei Europene.

Printre clienții guvernamentali europeni de referință ai SIVECO se numără: DG Connect, DG Taxud, Oficiul de Publicații al Uniunii Europene, DG Justiție, DG Sanco, Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimentație - CHAFEA, Eurostat - Institutul de Statistică al Uniunii Europene, Oficiul de Cooperare EuropeAid.

Serviciile furnizate de SIVECO România includ dezvoltarea de sisteme financiare, soluții de management al documentelor și conținutului, aplicații administrative, sisteme informatice geografice (GIS), portaluri web și sisteme de eLearning.

Despre SIVECO România

SIVECO România dezvoltă şi exportă soluții IT şi proiecte de consultanță cu valoare adăugată ridicată către țări din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spațiul Comunității Statelor Independente. Organizaţie reconstruită pe model european, cu centre de competenţă unice şi specialişti competitivi la nivel internaţional, SIVECO România este singura firmă românească de software care furnizează servicii informatice direct către organisme ale Comisiei Europene. Compania s-a specializat în execuția de proiecte informatice complexe şi de mare amploare pentru educație, sănătate, agricultură, instituții vamale, organizații europene, firme private, instituții publice. În ultimii ani, portofoliul de produse si servicii al companiei a fost completat cu noi soluţii inovative, adaptate actualului model de business al organizaţiei, vizând extinderea către noi pieţe şi categorii de beneficiari. De-a lungul celor 25 de ani de existență, compania a fost recompensată cu peste 200 de premii interne şi internaționale.