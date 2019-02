Smartwatch pentru copii, retras de pe piaţă de Comisia Europeană, pe motive de securitate

"Aplicaţia mobilă care însoţeşte gadget-ul are o comunicare necriptată cu serverul sau de backend, iar acesta permite acces neautorizat la date. În consecinţă, date precum istoricul locaţiilor, numerele de telefon, numărul de serie pot fi cu uşurinţă preluate şi modificate. Un utilizator rău intenţionat poate să trimită comenzi unui ceas, să-l facă să apeleze orice număr îşi doreşte, poate comunica cu copilul care poartă dispozitivul sau îl poate localiza prin intermediul GPS-ului", se arată în Ordinul de retragere din RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products), un sistem utilizat de ţările din UE şi din Spaţiul Economic European (SEE) pentru schimbul rapid de informaţii privind produsele nealimentare periculoase, precizează