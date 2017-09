Societe Generale European Business Services investește în soluții inovatoare realizate de start-up-urile din România

Societe Generale European Business Services, parte din grupul internațional Societe Generale, a încheiat primul program de tip accelerator dedicat start-up-urilor din România – Catalyst 2.0. „Programul Catalyst a fost pentru noi un pas important dar și o dorință de a demonsta că transformarea digitală a sistemului bancar este deja o necesitate. Lucrând îndeaproape cu aceste start-up-uri am descoperit noi modalități de lucru și am dezvoltat o colaborare ce va aduce multe benefii pe termen lung ambelor părți”, precizează Philippe Garcet (foto), Chief Executive Officer Societe Generale European Business Services.



Societe Generale European Business Services, prezentă pe piața din România din 2011, își însușește în toate activitățile cele patru valori esențiale ale grupului internațional: spirit de echipă, responsabilitate, inovație și dedicare. În spiritul inovației, compania a organizat Catalyst 2.0, un program de tip accelerator corporate pentru start-up-uri din România în cadrul căruia echipe mixte lucrează în mod Agile pentru rezolvarea unele provocări de business bazate pe nevoile reale ale grupului Societe Generale. Programul a durat 10 săptămâni, iar aplicațiile dezvoltate de participanți au fost realizate cu ajutorul unor tehnologii noi precum: machine learning, inteligență artificială sau blockchain.

Programul a fost dezvoltat pe axa Bangalore-Bucuresti, start-up-urile având ocazia să întâlnească managementul Societe Generale care și-a arătat dorința de a se implica din ce în ce mai mult în ecosistemul de start-up-uri locale. Colaborarea aceasta a creat o situație win-win: compania a câștigă din agilitatea start-up-urilor accesând noile tehnologii și modalități de lucru, în timp ce start-up-urile dobândesc noi cunoștințe în domeniu, își confruntă soluțiile cu cazuri concrete de business și au posibilitatea de a lucra pe viitor cu grupul Societe Generale. De asemenea, fiecare start-up implicat în proiect a primit suport financiar din partea companiei.

În program s-au înscris 14 start-up-uri românești, iar trei din ele au fost acceptate. Start-up-urile implicate în Catalyst 2.0 sunt: AIception, Under Development Office și Ascentix Team.

AIception este o companie fintech locală care dezvoltă programe precum AIception (platforma de învățare, recunoaștere a imaginii), AIRE (credit scoring) și Woogie (assistant kids, bot). Problema pe care s-au decis să o rezolve este cea a numărului foarte mare de tichete care trebuie să fie clasificat manual, în fiecare zi, în 60 de categorii și 230 de subcategorii. Soluția propusă include folosirea tehnologiilor Machine Learning și Natural Language Processing pentru clasificarea automată a tichetelor. Se îmbunătățește astfel viteza și precizia, iar costurile și timpul alocat scad.

În ultimii 6 ani, Under Development Office a dezvoltat aplicații mobile native pentru dispozitivele Android, IOS și Windows, precum și aplicații web. Începând cu 2016, și-au mărit portofoliul prin dezvoltarea aplicațiilor blockchain. Problema aleasă de ei a fost lipsa managementului automatizat KYC (Know Your Customer) pe diferite niveluri în cadrul companiei, lucru ce face dificilă gestionarea datelor despre diferiti clienți. Soluția reprezintă crearea unui simplu smart contract care gestionează distribuirea informațiilor personale.

Ascentix se axează pe dezvoltarea unui set de instrumente de date pentru manipularea și vizualizarea big data. Ascentix a ales să soluționeze lipsa transferurilor automate de informații dintre multiplele fișiere Excel cu date intermediare, o activitate foarte consumatoare de timp pentru angajații Societe Generale European Business Services. Ei au dezvoltat modele de date peste fișierele Excel existente permițând utilizatorilor să definească dashbord-ul, să furnizeze analize de date semnificative și să prezinte concluzii relevante într-o manieră prietenoasă și flexibilă.

„Am participat în programul Catalyst 2.0 pentru șansa de a ne dezvolta și a valida ideile cu un mare partener corporativ, Societe Generale European Business Services. Experiența de până acum a fost copleșitoare. Am avut șansa de a interacționa și de a colabora cu oameni inovatori care ne-au ajutat la modelarea soluției noastre. De asemenea, am descoperit că Machine Learning and Artificial Intelligence sunt tehnologii care atrag tot mai mult interes din partea clienților corporativi. Astfel suntem siguri că AIceptia are un potențial enorm de a face Artificial Intelligence accesibil oricui. În cele din urmă, beneficiind de îndrumarea și sprijinul companiei, am reușit să livrăm un produs care automatizează două procese ale companiei respecând cerințele de înaltă performanță și securitate ale grupului. Rezultatele livrate sunt mari: o precizie de peste 89% pentru primul proces și o precizie de peste 92% pentru cel de-al doilea proces. Vom continua să le evaluăm și să le îmbunătățim,” a declarat compania AIception.

Despre Societe Generale European Business Services

Societe Generale European Business Services a fost fondată în 2011 ca centru de servicii pentru grupul Societe Generale. Compania oferă servicii profesionale de înaltă calitate în diverse domenii de activitate pentru entitățile Grupului din întreaga lume: finanțe/contabilitate, resurse umane, IT și operations. În anul 2016, Societe Generale European Business Services a primit premiul de excelență pentru cea mai rapidă creștere în cadrul Romanian Outsourcing Awards.

