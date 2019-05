SoftOne România în creștere cu 46% a implementărilor ERP în Cloud în 2018

Softone România, lider pe piața de soluții software de business în Europa de Sud Est a înregistrat, pentru al cincilea an consecutiv, o creștere susținută a implementărilor în Cloud. Cifrele din rapoartele de final de an ale furnizorului de soluții ERP, CRM și aplicații web & mobile indică o creștere cu peste 46% a implementărilor în Cloud, comparativ cu anul precedent. “Adopția solutiilor în Cloud a cunoscut o creștere susținută, atât pe piața din România, cât și la nivel internațional. În fiecare an numărul implementarilor de acest tip a fost mai mare decât în anul precedend, iar cifrele din 2018 arată, fără urmă de îndoială, că piața nu a ajuns încă la saturație. Noi estimăm că această creștere va continua cel puțin până în 2020. Iar dacă luăm în considerare beneficiile pe care soluțiile în Cloud le aduc, nici nu este de mirare”, precizează Manolis Vergis, General Manager SoftOne România.

Rezultatele din 2018 confirmă trendul care s-a resimțit în piață pe parcursul ultimilor ani, respectiv faptul că soluțiile în Cloud câștigă tot mai mulți adepți datorită beneficiilor pe care le oferă.

Transformarea digitală a companiilor din toate industriile este determinată de nevoia de inovație, automatizare și diferențiere. Serviciile în Cloud au jucat deja un rol esential în modernizarea infrastructurii, iar cursa de a crea și dezvolta aplicații și soluții de ultimă generație nu dă semne de încetinire.

Tot mai mulți antreprenori înţeleg faptul că utilizarea soluţiilor în Cloud accelerează inovaţia în business, sporeşte nivelul de securitate, reduce costurile, eficientizând activitatea companiei în general şi permite redirecţionarea unor sume importante din bugetul de IT către proiecte menite să aducă un plus-valoare, atât companiilor, cât şi clientului final.

Soft1 Cloud ERP Series 5 folosește cele mai avansate servicii și soluţii în Cloud, beneficiind de avantajele tehnologice oferite de platforma Microsoft Azure, care asigură maximum de disponibilitate și securitate. Soluția este disponibilă în regim de abonament și nu necesită investiții suplimentare în software, licențe de baze de date sau hardware.

Printre companiile care utilizeaza produsele Softone se regăsesc branduri recunoscute pe piața din România precum: Plafar, Simigeria Luca, Leonardo Shoes Market, Hippoland Romania, lanțul de restaurante Calif Kebap Boutique, Oscar Downstream, Bijuteriile Teilor iar lista poate continua.