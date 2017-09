Soluții inovatoare de tip Smart City în standul Telekom Romania la IMWorld 2017

Telekom România a confirmat pentru al șaselea an consecutiv poziția de partener principal al Internet & Mobile World - cea mai amplă expo-conferință de business cu soluții digitale și IT din Europa Centrală și de Sud-Est, din 4-5 octombrie 2017, de la Romexpo. Cea de-a 6-a ediție Internet & Mobile World va reuni peste 140 de vorbitori pe cele 6 scene ale evenimentului: Main Stage, SMBs & Enterprise Solutions, Developers, Digital & E-Commerce, Marketing & Innovation și Security Stage. Acestora le corespund 4 zone expoziționale cu peste 130 de companii care vor prezenta 2.300 de soluții IT și digitale.

Telekom va fi prezent cu un stand dedicat unor soluții inovatoare de tip Smart City printre care se numară un stâlp multifuncțional și mobilier urban smart: „În calitate de integrator de sisteme ne asumăm rolul de a fi interfața între nevoile specifice ale administrației locale și ale cetățenilor, pe de o parte, și soluțiile tehnologice propuse și implementate pentru a le satisface, pe de altă parte. Proiectele de tip Smart City sunt răspunsul la cele mai multe dintre provocările aglomerărilor urbane, de aceea suntem foarte activi în demersul nostru și ne dorim să demonstrăm și să susținem beneficiile acestui tip de soluții. Iar evenimentul Internet & Mobile World, al cărui partener suntem încă de la prima sa ediție, este locul ideal pentru a le prezenta publicului și tuturor celor interesați”, precizează Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, Telekom România.

Ediția din acest an a IMWorld aduce un plus semnificativ atât în ceea ce privește zona expozițională, unde va exista scena nouă de Securitate Cibernetică, dar și în ceea ce privește invitații de pe agenda care cuprinde și mai mulți vorbitori internaționali. Pe cele 6 scene IMW vor urca speakeri celebri precum Thomas Barta, autorul bestsellerului, The 12 Powers of a Marketing Leader; Rowan Merewood, Developer Advocate la Google; Phil Pallen, autorul brandurilor pentru vedetele TV, experți și afaceri. Clienșii lui au câștigat premiul Nobel, sunt consilieri ai președinților de țări sau au idei care schimbă lumea. Consultă lista speakerilor pe http://imworld.ro/speakers-imw/

„Prestigiul și evoluția celui mai amplu eveniment de IT și Digital din SEE sunt oferite de valoarea sș implicarea partenerilor săi. Faptul că Telekom România, un jucător puternic din industria telecomunicatților, este alături de IMWorld prin expunere de solutți de business și know-how, aduce plus de valoare pieței locale și participanților la expo-conferință. Al 6-lea an consecutiv al colaborării noastre se conturează deja ca o tradiție a eforturilor comune în direcția îndeplinirii misiunii IMWorld, aceea de a grăbi adoptarea transformării digitale a companiilor din România”, precizează Mihai Cima, Managing Partner, Universum Events.

La IMWorld 2017 sunt așteptați peste 8.500 de vizitatori, dintre care 3.000 de nivel CxO.

Accesul se face pe bază de bilet ce poate fi achiziționat de pe www.imworld.ro la preț redus până pe 20 septembrie.

