Star Storage susține de 5 ani tinerele talente ale României împreună cu Fundația Principesa Margareta a României

Star Storage este pentru al cincilea an consecutiv susținator activ al Programului “Tinere Talente” desfășurat de Fundația Principesa Margareta a României și a concertului caritabil organizat anual pe 25 octombrie. “De-a lungul celor 5 ani, de când ne-am alăturat inițiativei Fundației Principesa Margareta a României, am fost uimiți cu fiecare ocazie de valoarea unor copii care reușesc prin har și multă muncă să impresioneze nu doar mentorii care îi indrumă, ca urmare a bursei pe care o primesc, dar mai ales o lume întreagă prin premiile internaționale cu care se întorc acasă. Credem că este extrem de important să poți susține performanța unui copil, educația, vocația, atunci când acestea pot fi umbrite doar de apecte materiale. Ne dorim să îi ajutăm pe acești tineri să aibă încredere în talentul cu care s-au născut, să îl fructifice și să își urmeze visele cu mândria că sunt români”, precizează Liana Epure, Head of Corporate Marketing & Communication în cadrul Star Storage.

Încă de la înființare, Star Storage și-a asumat responsabilitatea față de comunitate de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a societății, de a ajuta oamenii la nevoie, de a susține educația, în special tinerii care au calități de excepție, și totodată de a construi un mediu mai bun pentru generațiile viitoare.

Programul Tinere Talente susține și promovează tineri artiști talentați, cu vârsta cuprinsă între 14 - 24 ani, care provin din familii cu posibilități materiale reduse, dar care studiază pe parcursul anului la școlile și universitățile de artă și muzică din țară.

Concertului Regal Caritabil, organizat anual pe 25 octombrie cu ocazia aniversării Regelui Mihai I al României, este unul dintre cele mai longevive și de succes evenimente de strângere de fonduri cu scopul de a susține și de a promova cultura și talentul românesc prin Programul Tinere Talente.

Fondurile strânse în urma Concertului Caritabil se transformă în burse de studiu individuale pentru tinerii selectați în Programul Tinere Talente. Bursa îi ajută la achiziționarea materialelor necesare în activitatea artistica, plata taxelor de participare la diverse concursuri naționale și internaționale sau eventual a taxelor de participare la cursuri de specializare în țară sau peste hotare.