StarTech Team a lansat Sigurantapenet.ro

Trei din zece români au fost victime ale atacurilor informatice, iar şapte din zece români se simt vulnerabili în faţa unui atac cibernetic, potrivit sondajului „Siguranţa pe Internet”, realizat în intervalul 9 - 13 martie 2017 de StarTech Team, lider al pieţei de soluţii şi servicii IT. Rezultatele sondajului relevă însă importanţa pe care o au accesul la informaţie şi educarea utilizatorilor de Internet pentru a limita acest fenomen. Astfel, peste 90% dintre intervievaţi consideră că reușitele atacurilor cibernetice ar scădea dacă oamenii ar fi mai bine informați în legătură cu pericolele la care se expun pe Internet. „Securitatea informatică este cea mai importantă provocare a erei digitale în care ne aflăm, iar creşterea accelerată a fenomenului criminalităţii informatice, cât şi slaba conştientizare a riscurilor la care se expun utilizatorii de Internet au fost principalele argumente pentru care am luat această iniţiativă. Intrând pe Sigurantapenet.ro, utilizatorii vor afla cum să se protejeze atunci când navighează pe Internet, cum acţionează hackerii, care sunt vulnerabilităţile la care se expun copiii pe Internet şi programele dăunătoare pe care le folosesc zilnic”, precizează Bogdan Tudor (foto), CEO StarTech Team.

Comportamentul utilizatorilor este adesea vulnerabilitatea cel mai mult exploatată de către infractorii cibernetici. Astfel, peste 70% dintre respondenţi admit că au divulgat informaţii personale prin e-mail, iar 30% dintre aceştia susţin că au vost victime ale atacurilor informatice.

Cu toate acestea, respondenţii admit că ştiu despre amploarea fenomenului, peste 92% dintre aceştia fiind familiarizaţi cu termenul de „criminalitate informatică”, iar aproape 56% dintre ei se consideră bine informaţi cu privire la riscurile la care se expun atunci când folosesc Internetul.

Cât despre situaţiile la care se simt cel mai expuşi, 82% dintre respondenţi au menţionat riscul de infectare cu viruşi şi programe malware, iar 56% au menţionat furtul de date personale.

„Platforma poate deveni un instrument util şi pentru segmentul de business; companiile vor fi mai puţin vulnerabile la atacurile infractorilor cibernetici dacă angajaţii lor vor parcurge toate aceste module. Scade astfel factorul de risc asupra securităţii IT generat de angajaţi. Este o investiţie de doar 30 de minute, cât durează parcurgerea modulelor şi susţinerea testelor. Însă, informaţiile pe care utilizatorii şi le vor însuşi, le vor oferi posibilitatea de a se feri de ameninţările informatice şi de a-şi proteja viaţa personală şi profesională”, precizează Bogdan Tudor.

Cum navighezi în siguranţă pe Internet

În acest context, StarTech Team, prin StarTech Academy, program de formare a specialiştilor IT, lansează Sigurantapenet.ro, prima platformă de educare a utilizatorilor de Internet din România, care pune accent pe protejarea împotriva fraudelor informatice.

Platforma Sigurantapenet.ro cuprinde şase module de certificare. Fiecare modul are în componenţa sa un material video şi un suport de curs, urmat de un test care permite utilizatorilor să avanseze la modulul următor. După parcurgerea celor şase module, utilizatorii vor primi certificarea StarSafe şi o licenţă Kaspersky Internet Security cu opţiunea Safe Kids (12 luni valabilitate inclusă).

Sondajul „Siguranţa pe Internet” a fost realizat în intervalul 9 – 13 martie, pe un eşantion de 830 de respondenţi, cu vârste peste 18 ani, cu preponderenţă din mediul urban (80%), cu venituri medii şi peste medii.

