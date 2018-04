Studiu AutoEco.ro - Șoferii români alocă, în medie, 800 lei pentru pregătirea maşinii la început de primăvară

Şoferii români alocă, în medie, 800 de lei pentru pregătirea maşinii după terminarea sezonului rece, potrivit estimărilor AutoEco.ro, unul dintre cele mai mari magazine online de piese şi accesorii auto din România. Suma este în creştere de la an la an, pe fondul învechirii parcului auto – fapt generat inclusiv de creșterea numărului de autovehicule second hand achiziționate. De asemenea, amânarea operațiunilor de verificare și reparații ale autovehiculelor duc la creșterea acestei sume. „În general, din motive financiare sau care ţin de confortul personal, posesorii de maşini amână verificarea autovehiculelor până la terminarea sezonului rece, chiar dacă primele semne ale unor defecţiuni apar mai devreme, astfel că cele mai multe operaţiuni de verificare şi reparare au loc la începutul sezonului cald. Dacă aceste operațiuni nu ar fi amânate, costurile de pregătire a unei mașini după terminarea sezonului rece ar scădea cu aproximativ 30%”, precizează Costin Stan, CEO AutoEco.ro