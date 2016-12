Studiu Depanero - Echipamentele de uz casnic se defectează cel mai des în vacanța de iarnă

Suprasolicitarea, întreținerea necorespunzătoare și nerespectarea ciclului de folosire sunt principalii factori care contribuie la creșterea numărului defecțiunilor aparatelor electronice și electrocasnice în perioada de iarnă, potrivit Depanero, cea mai mare firmă de service electro-IT din România. În această perioadă, numărul defecțiunilor aparatelor electronice și electrocasnice este mai mare cu până la 30%, comparativ cu perioada de vară. Statistica include și anumite aparate, precum aerotermele sau caloriferele electrice, care nu sunt aduse în service pe timpul verii.

Specialiștii Depanero avertizează că, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, anumite echipamente electrocasnice, cum ar fi aerotermele, caloriferele, aspiratoarele, mașinile de tocat și blenderele sunt solicitate mai mult, și pot ajunge astfel mai des în service. În general, cele mai multe defecțiuni apar în rândul echipamentelor de uz casnic, folosite frecvent în bucătărie și pentru curățenie.

În acest context, specialiștii Depanero au pregătit un ghid cu sfaturi pentru posesorii de echipamente electrocasnice despre cum să le folosească în cele mai bune condiții în vacanța de iarnă și cum să se asigure că dispozitivele de acasă nu se vor defecta.

Aparatele frigorifice nu trebuie să fie folosite în încăperi cu temperaturi scăzute, mediul ambient ideal fiind cel în care este asigurată o temepratură de minimum 15 grade.

Mixerul sau blenderul nu trebuie folosite continuu, ci cu pauză, după maximum 20 de minute de utilizare. Dacă nu sunt respectate pauzele necesare, există risc mare de ardere a motorului.

La o folosire intensă a mașinii de tocat, grăsimea din carne se poate acumula în interiorul tubului aparatului, forţând motorul şi reducând eficienţa tocătorului. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul nu trebuie forțat, ci oprit imediat.

Sfaturi generale:

Specialiștii Depanero recomandă posesorilor de aparate electronice și electrocasnice să citească manualul de utilizare și să respecte instrucțiunile de întreținere, pentru a se asigura că le folosesc în cele mai bune condiții și astfel se vor putea bucura mai mult timp de ele.

Riscuri generale:

Mulți dintre posesorii de dispozitive electrice nu țin cont de aceste sfaturi. Nerespectarea unor reguli minime de folosire a echipamentelor electronice și electrocasnice poate genera, în cel mai bun caz, costuri semnificative de reparații. Utilizarea necorespunzătoare a acestor dispozitive implică și riscul apariției incendiilor, inundațiilor, electrocutărilor sau accidentărilor de tot felul.

