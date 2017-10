Studiu Ericsson - Adopția serviciilor de broadband mobil ajută la creșterea economiei

Un raport efectuat de Ericsson în colaborare cu Imperial College of London confirmă că adopția de broadband mobil contribuie considerabil la dezvoltarea economică a unei țări. Studiul „Cât de importante sunt rețelele broadband mobil pentru dezvoltarea economică globală?” centralizează date din 135 de țări și arată că o creștere cu 10 procente a penetrării broadband-ului mobil la nivelul unei țărise traduce printr-o creștere de 0,6 până la 2,8% a PIB-ului. Acest lucru a reprezentat aproximativ 500-2000 de miliarde de dolari la nivel global, în 2016.

Studii anterioare au putut estima doar efectul broadband-ului fix asupra creșterii economice, însă actualul raport confirmă fără urmă de dubiu că introducerea broadband-ului mobil are un impact pozitiv imediat asupra economiei țării, precum și efecte secundare pe termen lung, pe măsură ce broadband-ul mobil se extinde în tot mai multe țări.

„În ultimii 10-15 ani, multe țări în curs de dezvoltare au folosit broadband mobil pentru a face un salt extraordinar în dezvoltarea lor economică”, precizează Herald Edquist, Master Researcher in Macroeconomics la Ericsson Research și unul dintre autorii raportului. „Dacă aceste țări, și nu numai, vor continua să investească în broadband mobil, ele vor avea ocazia să se bucure de o productivitate a muncii tot mai bune, dar și de noi oportunități economice care nu ar fi posibile fără broadband mobil.”

Rețelele de broadband mobil s-au răspândit rapid, iar această tendință va continua. Raportul Ericsson Mobillity Report din iunie 2017 arată că, la final de 2016, aproximativ 3,2 miliarde de abonați din cei 7,4 miliarde de la nivel global aveau acces la Internet prin intermediul serviciilor de broadband mobil. Mai mult decât atât, se preconizează că, până în 2022, alți 2,6 miliarde de abonați vor avea acces la Internet prin broadband mobil.

Datele din ambele rapoarte au servit ca punct principal de discuție la UN Week în New York, unde reprezentanții Ericsson au discutat cu părțile interesate, inclusiv cu Broadband Commission for Sustainable Development, despre economia globală și rolul benefic pe care industria IT&C îl poate juca în dezvoltarea acesteia.

„Încercăm mereu să depășim modurile tradiționale de a gândi”, precizează Edquist. „Scopul companiei noastre este să aducem inovații tehnologice și să creăm noi oportunități economice, fie că vorbim despre conectarea oamenilor prin diferite metode, dezvoltarea de tehnologie pentru industrii în transformare sau crearea unei societăți mai deschise. Pe măsură ce ne apropiem de era 5G, a IoT-ului și a infrastructurii de rețea în cloud, aceste procese de dezvoltare vor continua.”

Mai multe detalii despre viziunea Ericsson asupra viitorului, rolul 5G și impactul broadband-ului mobil asupra societății sunt disponibile pe site, raportul 5G putând fi descărcat la acest link.

Despre Ericsson

Lider la nivel global in furnizarea de tehnologie si servicii de comunicatii, Ericsson face posibila crearea unei societati permanent conectate. Relatiile solide si de lunga durata pe care le avem cu cei mai importanti operatori telecom din lume ne permit sa ajutam oameni, companii si societati sa-si atinga adevaratul potential si sa creeze un viitor sustenabil.

Portofoliul nostru de servicii, software si infrastructura IT&C – axat, in special, pe solutii de mobilitate, broadband si cloud – ajuta industria telecom si alte sectoare sa-si imbunatateasca activitatea prin cresterea eficientei, optimizarea experientei utilizatorilor si descoperirea de noi oportunitati de business.

Cu peste 111.000 de angajati in intreaga lume si clienti in peste 180 de tari, Ericsson imbina cu succes experienta la nivel global cu servicii si tehnologii de top. Sustinem retele care deservesc peste 2,5 miliarde de abonati, iar 40% din traficul mobil mondial este sustinut de retele Ericsson. Mai mult decat atat, investitiile noastre in cercetare si dezvoltare asigura ca solutiile pe care le oferim, implicit si clientii nostri, raman printre cei mai buni din industrie.

Fondata in 1876, Ericsson are sediul in Stockholm, Suedia. In 2016, compania a inregistrat venituri in valoare totala de 24,5miliarde USD (222,6 miliarde coroane suedeze). Ericsson este listata peNasdaq din Stockholm si pe NASDAQ din New York.

