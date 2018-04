Studiu FlorideLux.ro - Deficitul de forță de muncă pe piața floristică din România este de 10.000 de oameni

Piața floristică din România este în continuă dezvoltare, cu o creștere anuală de aproximativ 10%, ceea ce creează o nevoie tot mai mare de forță de muncă. Conform FlorideLux.ro, unul dintre cei mai mari retaileri de aranjamente florale și cadouri online și offline din România, deficitul de forță de muncă în floristică este de circa 10.000 de oameni, atât pentru afacerile existente, cât și pentru cele în curs de dezvoltare. „Piața floristică este în continuă dezvoltare, prin urmare și nevoia de persoane calificate crește de la an la an. Deficitul este foarte mare, în special de forță de muncă pregătită, care poate face față volumului de muncă asociat meseriei de florist. Oricine, indiferent de specializare, se poate califica în urma cursurilor pentru a deveni florist, dacă este pasionat de domeniu și are înclinații artistice”, precizează Marius Dosinescu (foto), CEO și fondator FlorideLux.

Potrivit datelor companiei, la nivelul întregii industrii sunt estimate 25.000 de persoane care activează ca florist, cu pregătire în domeniu sau fără, incluzând și freelancerii. Evoluția este una pozitivă, în special în zona celor cu studii, însă nu acoperă cererea de forță de muncă de pe piață.

Conform datelor oficiale, pe piața locală sunt înregistrate peste 8000 de firme care activează în domeniu, dintre care peste 1400 au sediul în București. În prezent, în România nu există școli profesionale care să pregătească forța de muncă și se apelează în special la formatori sau companii care oferă o serie de cursuri de pregătire profesională, care permit dobândirea cunoștințelor și obținerea unei diplome pe baza cărora cursantul poate profesa în acest domeniu.

„Angajatorii vor forță de muncă adecvată, calificată, dar nu doresc să investească în pregătirea acesteia. Mulți dintre cei care vor să lucreze în acest domeniu nu au experiență sau bani pentru a se forma și astfel se creează un cerc vicios”, precizează Bianca Preda, business manager în cadrul agenţiei de training Creative Business Management.