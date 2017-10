Studiu - Unul din trei manageri români intenționează să investească într-o soluție de automatizare/robotizare în următoarele 12 luni

Managerii și antreprenorii se bazează tot mai mult pe soluțiile de automatizare și robotizare pentru a crește producția și a scădea costurile, în condițiile în care angajații potriviți se găsesc din ce în ce mai greu. Astfel, potrivit studiului ”Automatizarea în companiile românești”, realizat de compania iVox pentru Universal Robots, liderul de piață în domeniul coboților, 34,7% dintre respondenți au declarat că intenționează să achiziționeze, în următoarele 12 luni, noi soluții de automatizare / robotizare pentru compania în care lucrează. Motivele principale care stau la baza dorinței de a implementa o soluție de automatizare sunt nevoia de a reduce costurile (54%) și creșterea producției (44%), însă 54,5% dintre respondenți consideră că ar avea nevoie de ajutor din partea specialiștilor.

În privința obstacolelor pe care le văd în calea automatizării / robotizării activităților din companie, 66,7% din respondenți au indicat costul soluției, 46% au indicat implementarea dificilă și 40% - lipsa flexibilității.

”Robotizarea a demonstrat, în Europa Centrală și de Est, precum și în celelalte țări occidentale, că stimulează dezvoltarea: păstrează locurile de muncă, permite creșterea salariilor și aduce venituri mai mari companiilor. Roboții colaborativi de la Universal Robots au un cost redus față de instalațiile industriale, sunt ușor de instalat, flexibili, nu necesită specialiști pentru programarea lor și eliberează angajații de povara unor sarcini repetitive sau chiar periculoase. Roboții colaborativi -cunoscuți și sub numele de coboți, sunt astfel parte din Industry 4.0, noul concept industrial care beneficiază de pe urma dezvoltării internetului, tehnologiilor cloud și inteligenței artificiale”, precizează Horia Stănese (foto), directorul de dezvoltare Universal Robots.

1 din patru manageri afirmă că durează 6 luni ca să găsească angajatul potrivit

De asemenea, dintre respondenții studiului iVox, 48,7% sunt de părere că este destul de dificil să recruteze personal pentru afacerea lor, durata medie a unei angajări fiind cuprinsă între 1-3 luni (27,3%) sau 3-6 luni (18,3 luni). 15% din respondenți au afirmat că durează peste un an să găsească un lucrător potrivit pentru jobul disponibil, 7% au afirmat că nu mai găsesc angajați pentru posturile disponibile. Instruirea unui muncitor necalificat durând până la 3 luni (în 29,7% dintre cazuri), respectiv 6 luni (28%), cu o fluctuație de personal anuală de sub 5% (43,3%). Cea mai folosită soluție de automatizare, în domeniul industrial, este cea de inspecție a calității produselor fabricate (24,6%) și de sudură / lipire (24,1%), iar, în cel al serviciilor, cel mai folosit soft este cel de contabilitate (57%), urmat de cel de gestionare a stocurilor (41%).

Cel mai recent raport al Federației Internaționale pentru Robotică estimează pentru 2017 o creștere de 18%, în ceea ce privește instalarea de echipamente robotice industriale, respectiv de circa 15%, pentru intervalul 2018-2020. O creștere economică globală ce a depășit previziunile, accelerarea ciclurilor economice, diversificarea crescândă a cererii, precum și emergența și așteptata extindere a utilizării conceptelor din categoria „Industry 4.0” constituie premisele acestei estimări. Autorii raportului consideră ”colaborarea om-robot” drept tendința dominantă a următorilor ani, iar beneficiile acestei soluții se alătura celor deja apreciate de către piață – simplificarea proceselor, ușurința în instalare și utilizare, greutatea redusă, mobilitatea și prețul accesibil

Despre Universal Robots

Universal Robots a fost înființată în 2005 de către actualul director tehnic (CTO) al companiei, Esben Østergaard, în calitate de cofondator. Intenția sa a fost de a facilita accesul tuturor companiilor la tehnologie prin dezvoltarea de roboți industriali adaptabili, de dimensiuni reduse, ușor de utilizat, cu costuri accesibile și care garantează siguranță în exploatare. De la lansarea primului său robot colaborativ, în 2008, compania a înregistrat o dezvoltare semnificativă, produsele sale fiind vândute în peste 50 de țări din întreaga lume. Compania, parte a Teradyne Inc., are sediul central în Odense, Danemarca, și are subsidiare și birouri regionale în Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Spania, Italia, Republica Cehă, China, India, Singapore, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan. În 2016, Universal Robots a înregistrat venituri de 99 de milioane de dolari americani.