Studiu ZEW - Robotizarea creează noi locuri de muncă și susține creșterea salariilor

Angajările au crescut cu 1% în Germania datorită procesului de automatizare, iar tendința va continua până în 2021 cu o creștere de aproape 2%, relevă studiul ZEW, citat de Federația Internațională pentru Robotică. Potrivit acestuia, productivitatea muncitorilor a crescut cu circa 15% după introducerea noilor soluții robotice.

Studiul ZEW arată și că automatizarea și digitalizarea companiilor nu provoacă reduceri de personal, ci lipsa de competitivitate a acestora, care le silește să reducă costurile pe seama angajaților. În plus, cererea de specialiști pentru operarea roboților aduce cu sine creșterea salariilor operatorilor.

Robotizarea aduce noi oportunități în România

Evoluțiile din Europa de Est copiază modelul țărilor dezvoltate. Țările din regiune au rate ale șomajului foarte mici, iar producția industrială crește de la an la an. La numărul de roboți instalați raportat la 10.000 de angajați, Slovacia și Slovenia stau mai bine decât media globală, de 74 de roboți la 10.000 de angajați, cu peste 130 de unități. Cehia are o densitate de 100 de roboti la 10.000 de lucrători, în timp ce Ungaria are 60, iar Polonia 30 de unități la 10.000 de lucrători. România are încă o densitate scăzută, de 15 de roboți la 10.000 de angajați și are nevoie în următorii ani de peste 10.000 de roboți pentru a rămâne competitivă în regiune, potrivit estimărilor Universal Robots.

”Clienții noștri vor în primul rând să suplimenteze lipsa de personal cu ajutorul roboților colaborativi, care lucrează alături de lucrătorii existenți. În plus, ei ne cer ajutorul pentru a putea mări producția păstrând calitatea produselor și fără să angajeze investiții semnificative. Cererea în creștere pentru coboții Universal Robots demonstrează că managerii și antreprenorii din România au înțeles avantajele digitalizării și robotizării și că suntem acum în plin proces de recuperare a decalajului tehnologic existent între noi si vecinii din Europa Centrală și de Est”, precizează Horia Stănese, Sales Development Manager, Universal Robots.