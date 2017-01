Supraveghere video de exterior de ultimă generație cu noile camere IP AXIS de la ELKO România

Industria supravegherii video este într-o continuă schimbare, atât la nivel de produse și tehnologii, cât și în privința modelelor de business. Ultima principală lansare care a condus la o schimbare de paradigmă a avut loc în 2014, odată cu lansarea primelor camere 4k, printre care și modelul AXIS P1428-E. Camera Axis integra un senzor capabil să redea imagini la o rezoluție de 3840 x 2160 pixels, la 30 cadre pe secundă, fiind recomandată tuturor companiilor și utilizatorilor ce aveau nevoie de cadre foarte detaliate.

Apariția noului standard a condus însă și la o schimbare a poziționării tuturor produselor. Începând cu acel punct, camerele IP cu senzor Full HD și HD au devenit mai accesibile. În plus, chiar dacă senzorul este mai mic, datorită tehnologiillor și componentelor performante, acestea pot reda imagini detaliate, care pot conduce inclusiv la o recunoaștere facială. Astfel de produse pot face ca tranziția companiilor de la supravegherea analogică la cea digitală să se facă mai ușor, la costuri reduse. ELKO România, companie membră a grupului ELKO, specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, propune cele mai bune opțiuni de tehnologie pentru supraveghere video eficientă, dar, mai ales, soluția potrivită proiectului vizat.

AXIS M1124-E și AXIS M1125-E, pentru performanță în supravegherea video

ELKO România deține în portofoliul său actual de produse două camere de supraveghere IP ce pot fi folosite cu succes în aproape toate scenariile de supraveghere video de exterior. Modelele AXIS M1124-E și AXIS M1125-E integrează componente și technologii de ultimă generație, oferind imagini de calitate, la un preț corect. Prima cameră integrează un senzor 720p, iar cea de-a doua unul full HD, ambele oferind imagini la 25/30 de cadre pe secundă. Printre tehnologiile integrate se numară Axis WDR-Forensic Capture (permite obținerea unor imagini excelente, chiar și în cele mai dificile condiții de iluminare) și Axis Zipstream (reduce necesarul de lățime de bandă și stocare).

Cele două camere fixe Axis pot fi folosite în mediul retail, bancar, sau pentru supravegherea clădirilor de birouri. Modelele sunt rezistente la acțiunile de vandalism, fiind conforme specificațiilor standardului IK10. În plus, datorită conformității la standardele IP66 și NEMA 4X, acestea nu sunt afectate de praf, ploaie sau zăpadă.

Despre ELKO Romania și Grupul ELKO

ELKO Romania este specializata in distributia unei game largi de echipamente si solutii IT: solutii mobile, componente, solutii de infrastructura IT si de stocare, solutii de supraveghere video, echipamente industriale, software, periferice. ELKO Romania comercializeaza produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor sai, companii revanzatoare (retaileri, e-taileri, companii integratoare de solutii si automatizari industriale), adresand toate canalele de distributie.

ELKO Romania este membra a grupului ELKO (ELKO Grupa AS), unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, solutii si servicii IT din Europa de Est, cu o expansiune activa in zona Asiei Centrale. Cu peste 700 de angajati, ELKO este prezent in 10 tari: Letonia, Estonia, Lituania, Rusia, Ucraina, Romania, Slovenia, Slovacia, Kazahstan si Cehia. ELKO reprezinta mai mult de 120 de producatori IT de renume mondial si distribuie peste 20.000 de articole catre o retea de parteneri ce cuprinde aproximativ 6.500 de companii revanzatoare. Compania este detinuta de mai multe entitati si de fondul de investitii Amber Trust.