Tech Data a finalizat achiziția Avnet Technology Solutions

Tech Data Corporation a anunţat finalizarea achiziţiei operaţiunilor companiei Technology Solutions de la Avnet, Inc. Combinaţia creează un important distribuitor IT la nivel global, care dispune de capacităţi logistice fără precedent şi oferă cel mai divers portofoliu de soluții, atât pentru centre de date cât și pentru locuințe private. „Este o zi importantă în istoria companiei noastre şi ne bucurăm să urăm, bun venit în familia Tech Data, colegilor noștri de la Technology Solutions”, precizează Bob Dutkowsky, director executiv al Tech Data. „Compania noastră combinată este poziţionată perfect în centrul ecosistemului IT, având capacitatea şi obiectivul de a deservi cele mai dinamice piețe la nivel global. Oferim clienților acces la un portofoliu de soluţii IT integrate şi prezentăm într-un mod eficient produsele furnizorilor noştri, către noi beneficiari de pe alte piețe. Cultura comună a organizaţiilor noastre, valorile împărtăşite şi angajamentul pentru furnizarea unei experienţe de clasă mondială tuturor clienților vor servi ca punct de plecare pentru noua Tech Data. Împreună, vom crea o companie mai robustă, capabilă să ofere mai mult ca niciodată pentru partenerii noştri de distribuţie. Rămânem încrezători că achiziţia Technology Solutions generează o combinaţie câştigătoare pentru clienţii, furnizorii şi acţionarii noştri, precum şi pentru angajaţii ambelor organizaţii.”

Preluarea Technology Solutions extinde semnificativ activitatea de distribuție cu valoare adăugată a Tech Data și mărește capacitatea companiei de a-şi ajuta partenerii să beneficieze de tehnologiile de ultimă generaţie, în timp ce-şi îmbunătăţesc capacitatea de intrare pe noi piețe, prin competențe complementare, relaţii extinse cu furnizorii şi noi categorii de clienţi. Compania combinată deţine o amprentă geografică mai mare şi mai echilibrată, inclusiv prezenţa în regiunea Asia-Pacific, o piaţă nouă pentru Tech Data. Compania deţine operaţiuni în 40 ţări, având 14.000 angajaţi, care servesc aproximativ 115.000 clienţi, din peste 100 ţări.

Totodata, Tech Data a anunţat conducerea executivă la nivel global, precum şi câteva roluri noi, regionale şi globale. Următoarele persone vor raporta direct către Directorul executiv Bob Dutkowsky:

• Chuck Dannewitz, Vicepreşedinte Executiv şi Director Financiar

• Rich Hume, Vicepreşedinte Executiv şi Director Operaţiuni

• Beth Simonetti, Vicepreşedinte Executiv şi Director Resurse Umane

• John Tonnison, Vicepreşedinte Executiv şi Responsabil cu Informaţiile

• David Vetter, Vicepreşedinte Executiv şi Director Departamentul Juridic

Către Directorul de operaţiuni Rich Hume, vor raporta urmatorii:

• William Chu, Preşedinte Zona Asia-Pacific

• Jaideep Malhotra, Preşedinte Global Computing Components

• Joe Quaglia, Preşedinte Zona Americilor

• Patrick Zammit, Preşedinte Europa

• Els Demeester, Vicepreşedinte Corporaţie pentru Integrare

• Michael Urban, Vicepreşedinte Corporaţie pentru Strategie, Transformare şi Gestionarea Globală a Furnizorilor

Termeni financiari

Preţul total de achiziţie la închidere a fost de aproximativ 2,6 miliarde de dolari (supus anumitor ajustări postînchidere), incluzând 2,4 miliarde de dolari în numerar şi 2.785.402 acţiuni Tech Data, care reprezintă aproximativ 7,3 procente din numărul total al acţiunilor Tech Data (după emiterea noilor acţiuni). La nivel de numerar,Tech Data a finanţat achiziția prin intermediul unei combinaţii de 1,0 miliarde de dolari din oferta sa recentă de datorie publică, 1,0 miliarde de dolari din împrumuturi bancare, iar restul din numerarul existent.

Este de aşteptat ca tranzacţia să contribuie semnificativ la câştigurile per acţiune non-GAAP ale Tech Data în primul an complet. Compania estimează că va obţine reduceri anuale de costuri de aproximativ 100 de milioane de dolari într-un interval de 24 luni, costurile unice de obţinere a acestor reduceri fiind estimate la aproximativ 150 de milioane de dolari.

Despre Tech Data

Tech Data Corporation este unul dintre cei mai mari distribuitori en-gros din lume, de produse, servicii şi soluţii tehnologice. Capacităţile sale avansate de logistică şi serviciile cu valoare adăugată mare permit ca 115.000 revânzători să susţină în mod eficient şi economic diversele cerinţe tehnologice ale utilizatorilor finali din peste 100 ţări. Tech Data a generat vânzări nete de 26,4 de miliarde de dolari în anul fiscal care s-a încheiat pe 31 ianuarie 2016. Deţine poziţia cu nr. 108 în Fortune 500® şi face parte din catalogul Fortune „Cele mai admirate companii din lume”.