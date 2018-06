TechFest connected by Vodafone aduce pe scenă jucători internaționali din zona blockchain și inteligență artificială

TechFest connected by Vodafone, cel mai complex festival de tehnologie, care va avea loc în perioada 20-24 septembrie la București, va avea mai multe scene pe care vor urca peste 50 de invitați locali și internaționali. Printre aceștia se numără jucători din prima linie ai segmentului blockchain, Artificial Intelligence (AI) și din zona start-up-urilor. Ediția din București a TechFest, anunțată inițial pentru intervalul 27 iunie - 2 iulie, va fi reprogramată în toamnă, în intervalul 20-24 septembrie, pentru a acomoda noi activități pentru comunitățile cărora li se adresează.

Primele zile sunt dedicate comunităților de business interesate de ultimele noutăți din tehnologie și digitalizare, comunităților de dezvoltatori IT, precum și antreprenorilor și celor din ecosistemul start-up-urilor. Pentru aceștia sunt organizate evenimente precum conferința Digital Transformers, Innovation Camp, VENTURE LAB cu Vodafone România - BCR – Innoenergy, dar și TechJAMuri pe verticalele Blockchain, Deep Data și Java, respectiv un Atelier Digital Google. Biletele de tip Early Bird pentru aceste 3 zile sunt disponibile în această perioadă la prețul de 90 de euro (fără TVA) și pot fi achiziționate de aici.

În cadrul conferinței Digital Transformers care va avea loc la Palatul Universul, Ralph Simon (UK), CEO Mobilium, considerat unul dintre fondatorii divertismentului prin intermediul aplicațiilor mobile, va vorbi despre tehnologii pentru viitor. În ultimii 20 ani, Ralph a fost o figură proeminentă care a inovat în domenii precum sănătate și divertisment. În cadrul aceleiași conferințe, Stiven Kerestegian, șeful Departamentului pentru Inovație și Strategie din cadrul Institutului de Design Interactiv din Copenhaga, va vorbi despre dezvoltarea conceptului de Inovație Deschisă din cadrul companiei Lego.

Tehnologia blockchain, care înregistrează o creștere spectaculoasă, va fi abordată ca temă de mai mulți jucători internaționali, printre care se numără și Andrei Nagy (Canada), CEO AlphaBlock, o companie care generează soluții pentru a revoluționa sistemele predictive în această industrie. Lui i se va alătura pe scenă Andrei Costescu, CEO&Founder Jeco Capital. Acesta este membru al grupului Forbes 30 Under 30 și vizionarul din spatele fondului de investiții care are în vizor proiecte în industria blockchain.

În cadrul secțiunii Deep Data vor fi prezenți Stephanie Locke, Consultant Principal la Locke Data și Alexandra Petruș, fondator al Bucharest AI. Acestea vor urca pe scenele din Palatul Universul, în cadrul secțiunilor dedicate din seria TechJam. În cel de-al treilea TechJam, pe Java, va vorbi Victor Rentea, Independent Trainer și Lead Architect la IBM.

Programul este segmentat în trei arii diferite, special concepute pentru developeri, companii și start-up-uri, respectiv pentru gameri și publicul larg.

Biletele și detalii sunt disponibile pe techfest.ro/.

TechFest connected by Vodafone este dezvoltat în colaborare cu comunitatea IT, devenind locul de întâlnire al experților în programare din cele mai inovatoare companii și al start-up-urilor, într-o atmosferă informală, generând o experiență unică, cu o componentă specială de infotainment pentru publicul larg. TechFest connected by Vodafone, prin manifestările dedicate publicului larg, este, în egală măsură, o invitație deschisă pentru orice pasionat de tehnologie, fie acestea jocuri, gadgeturi sau soluții tehnologice inovatoare.

Partenerii principali ai evenimentului sunt Vodafone România si BCR.