Teleferic Prahova și NETOPIA introduc plata online a biletelor de acces pe pârtiile din Valea Prahovei

NETOPIA mobilPay a implementat împreună cu Oveit, opţiunea de plată online pe www.teleferic.ro, compania care administrează cele mai accesate pârtii de pe Valea Prahovei. Astfel, începând cu această săptămână, iubitorii sporturilor de iarnă din România își pot achiziționa ski pass-uri online, rapid şi simplu, în Sinaia sau Predeal. „Românii care vor să câștige timp și să scape de aglomerația de la casierie, au acum la dispoziție plata online pe www.teleferic.ro, de unde își pot achiziționa biletele pentru accesul pe pârtiile din Valea Prahovei. Salutăm deschiderea către inovație și simplitate a partenerilor Teleferic Prahova, alături de care vom încerca să fluidizăm aglomerația de pe Valea Prahovei, o destinație atât de populară în rândul iubitorilor sporturilor de iarnă”, precizează Antonio Eram, CEO și Fondator NETOPIA mobilPay.

Potrivit informațiilor NETOPIA, cei care doresc să își achiziționeze online biletele pentru serviciile oferite de Teleferic Prahova, unul dintre principalii jucători de pe piața transportului pe cablu, vor găsi opțiunea de plată digitală pe platforma www.teleferic.ro . Odată selectată, clienții primesc automat pe mail un cod de bare ce se scanează la turnicheți.

Până la finalul lunii ianuarie, va fi implementată și plata ski pass-urilor prin mobilPay Wallet, portofelul digital dezvoltat de NETOPIA. Clienții care nu au aplicaţia instalată, o pot descărca gratuit pe toate terminalele smart ce rulează sistemele de operare iOS și Android. După ce își înregistrează cardul în aplicație, vor avea posibilitatea de a plăti foarte rapid, direct de pe telefon, biletele de acces pe pârtii.

„Pentru Teleferic Prahova, anul 2016 a fost un an al schimbărilor! Preferințele și așteptările clienților noștri se schimbă, astfel ne confruntăm cu o concurență la nivel mondial de la destinații care sunt dezvoltate și dețin facilități turistice de înaltă calitate. Odată cu relansarea website-ului societății, ne dorim să consolidăm poziționarea competitivă a Valea Prahovei ca destinație pe tot parcursul anului. Un obiectiv important al societății este cel de a crea experiențe montane spectaculoase. Primul pas este îmbunătățirea canalelor de comunicare și de vânzare, astfel am decis să lansăm opțiunea de plată online. Am început să lucrăm la acest proiect înca din vara 2016, și pentru că ne dorim calitate am început un partenerial cu Oveit si NETOPIA mobilPay. Ambii parteneri sunt lideri în industriile din care fac parte, deci avem încredere în calitatea serviciilor oferite și profesionalismul lor. Pentru noi, clientii sunt cei mai importanți de aceea dorim să le oferim un serviciu de calitate.”, precizează Claudiu Ciubotaru, Director de Marketing Teleferic Prahova.

În ceea ce privește întreg sistemul de ticketing disponibil pe www.teleferic.ro , acesta a fost implementat de platforma Oveit.com.

Despre NETOPIA mobilPay: Mobile, card, cash, Bitcoin

NETOPIA mobilPay este cel mai mare procesator de plăţi electronice de pe piaţa locală, companie 100% românească, bazată pe inovaţie de top şi tehnologie de ultimă generaţie. Peste 4.000 de comercianţi folosesc serviciile şi soluţiile NETOPIA: plăţi mobile, cu cardul, cash şi Bitcoin. În 2013, compania a lansat avangarda plăţilor mobile, offline şi online, mobilPay Wallet. Aplicaţia mobilPay Wallet este cea mai premiată soluţie de plată din România, şi primul produs tech românesc, premiat şi consacrat în Silicon Valley. Astăzi, consumatorii pot achita cu mobilPay Wallet, rapid şi simplu, direct de pe telefon, cumpărăturile la toate magazinele Carrefour şi Selgros din ţară, sau în lanţul de retail Cora din Capitală. În plus, mobilPay Wallet reprezintă cea mai simplă modalitate de a plăti facturi la utilităţi, întreţinerea la bloc, cartele prepaid, nota la restaurant, transportul în comun, precum şi multe alte produse sau servicii online şi offline. Anul acesta, aplicaţia a primit inclusiv distincţia „Cel mai bun produs fintech”, în cadrul Global Startup Awards, etapa locală, după ce a fost numită, gradual: „Premiera anului în offline”, în cadrul Galei No Cash în 2015, premiera anului la categoria „Soluții de plată nebancare”, tot în cadrul Galei Nocash 2014, şi a obţinut, tot în 2014, primul loc la Mobile Awards România, la categoria Payment.

Despre Teleferic Prahova

Teleferic Prahova a oferit clientilor sai o experienta unica inca din 1970. Compania opereaza in Valea Prahovei in locatii de mare interes si functioneaza pe tot parcursul anului. Cu o expertiza de 46 ani, 115 angajati, peste 10 instalatii de transport pe cablu reprezentand o capacitate de transport de peste 7.000 de persoane pe ora, si o lungime cumulata mai mare de 17.000 de metri, Teleferic Prahova SA este este un lider national si un expert inconfundabil in transportul pe cablu.