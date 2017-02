Telekom România se alătură UNTOLD pentru al doilea an consecutiv

Telekom România duce mai departe povestea UNTOLD şi anunţă susţinerea celui mai mare festival de muzică din Europa, pentru al doilea an consecutiv. Astfel, în perioda 3-6 august, la Cluj Arena, scena Galaxy by Telekom va fi animată de artişti internaţionali de renume: Dubfire, Jamie Jones, Sven Vath, Loco Dice, Chris Liebing și Solomun - un lineup care o să evidenţieze magia fenomenului UNTOLD şi o să electrizeze scena Galaxy by Telekom.

Telekom Romania continuă să ofere experiențe unice publicului prezent la UNTOLD 2017, în care tehnologia creează magia evenimentului. Dincolo de experienţa muzicii electronice, UNTOLD este un spectacol de lumină şi culoare, în care toate simţurile se întrepătrund şi creează experienţe de neuitat, care merită împărtăşite cu ceilalţi.

Anul trecut, pe toata durata festivalului, cei peste 300.000 de participanţi au beneficiat de WiFi gratuit de la Telekom. Astfel, cei prezenţi au putut să încarce, în timp real, pe reţelele de socializare, filme şi fotografii cu artiştii preferaţi. Pentru a gestiona traficul mare de date, Telekom a instalat peste 100 de routere WiFi, la care puteau fi conectate simultan peste 20.000 de echipamente mobile (smartphone, tablete, accesorii ce încorporează tehnologii wireless).

Şi în acest an, Telekom promite experienţe UNTOLD memorabile participanţilor la cel mai mare festival de muzică din Europa.

O parte din atmosfera creată de Telekom la ediţia anterioară o puteţi regăsi aici.

Despre Telekom Romania

Telekom Romania este un brand dinamic, care oferă servicii de telecomunicaţii fixe şi mobile complete, inovatoare, personalizate pentru o comunitate vastă de clienți, cu aproximativ 10 milioane de contracte de servicii.

În 2015, Telekom România a lansat noul concept comercial MagentaONE și a oferit pachete integrate de servicii fix-mobil într-o formă simplificată, adresate atât clienţilor persoane fizice, cât şi clienţilor companii. MagentaONE înseamnă un Call Center, o factură, o aplicație MyAccount (incluzând o aplicație mobilă). Prin MagentaONE, Telekom România își consolidează poziția de lider în furnizarea de soluții complete de telecomunicații și IT&C pentru companiile din România.

Brand-ul Telekom Romania este prezent pe piața locală din 2014, după rebranding-ul comun al Romtelecom și COSMOTE România.

Telekom este un brand aparținând Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicații integrate, cu peste 156 de milioane de clienți pe segmentul de telefonie mobilă, 29 de milioane de clienți pe segmentul de telefonie fixă și peste 18 milioane de clienți pe segmentul internet (la 31 Decembrie 2015).

Deutsche Telekom este prezent în peste 50 de țări și are aproximativ 225,000 de angajați în toată lumea.