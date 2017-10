Telekom Romania îl numește pe Vladan Pekovic în poziția de Director Executiv Tehnologie şi Informaţie

Telekom Romania anunță numirea lui Vladan Pekovic în poziția de Director Executiv Tehnologie şi Informaţie, în funcție din 1 noiembrie 2017, înlocuindu-l în acest rol pe Timos Tsokanis, care va urma alte oportunităţi în carieră în afara grupului Deutsche Telekom. Din această poziţie, Vladan Pekovic va fi responsabil de coordonarea evoluţiei infrastructurii de tehnologie a informaţiei, de dezvoltarea și operarea sistemelor de suport ale grupului de companii Telekom Romania şi va raporta direct către CEO-ul Telekom Romania.

Vladan Pekovic (foto) este un profesionist cu o carieră internaţională dezvoltată pe pieţe din Europa, Africa, America Latina şi Statele Unite ale Americii, având peste 15 ani de experienţă în industria telecomunicaţiilor, în care s-a axat pe integrarea reţelelor şi a sistemelor IT, precum şi pe implementarea, dezvoltarea şi operarea celor mai complexe şi avansate reţele mobile şi fixe. Orientat spre client şi rezultate, Vladan are, de asemenea, experienţă semnificativă în Telekom, cu un portofoliu variat de proiecte pe care le-a gestionat. Vladan se alătură echipei Telekom Romania din poziţia similară, de Director Executiv Tehnologie şi Informaţie, deţinută în cadrul Crnogorski Telekom.

Vladan Pekovic este licenţiat în Inginerie Electrică, cu specializare în telecomunicaţii mobile şi tehnologia informaţiei, în cadrul Universităţii din Muntenegru.

“Îi urez bun venit lui Vladan în echipa Telekom Romania, într-un rol care este vital pentru organizaţia noastră şi pentru industria în care activăm. Sunt încrezător că vom continua cu succes implementarea de noi tehnologii şi că vom putea, astfel, să oferim o experienţă superioară clienţilor noştri. Totodată, profit de ocazie să îi mulţumesc lui Timos pentru efortul depus şi dedicarea sa din cei şapte ani, pentru a face din Telekom Romania un jucător important pe piaţa de telecom din România. În mandatul său am realizat prima lansare de servicii cu adevărat convergente de pe piaţă, combinată cu trecerea la brandul Telekom, dar şi cu lansarea în paralel a celei mai moderne platforme de IPTV. Sub coordonarea sa, echipele noastre tehnice au consolidat cele două sisteme IT într-un set unic de sisteme, au reuşit să extindă acoperirea reţelei de fibră optică cu peste un milion de gospodării în doi ani, au dublat acoperirea LTE în mai puţin de un an şi au modernizat reţeaua mobilă”, precizează Miroslav Majoros, CEO Telekom Romania.

Despre Telekom Romania

Telekom Romania este un brand dinamic, care oferă servicii de telecomunicaţii fixe şi mobile complete, inovatoare, personalizate pentru o comunitate vastă de clienți, cu aproximativ 10 milioane de contracte de servicii.

Soluțiile noastre deschid o lume infinită de oportunități de a împărtăși cele mai frumoase și emoționante experiențe cu familia, prietenii, colegii și cu cei din jurul nostru. Misiunea noastră este să îmbogățim viețile oamenilor, oferindu-le acestora servicii integrate fixe și mobile, tehnologii de ultimă generație 4G, fibră optică, precum și Internet TV, care aduce utilizatorilor o nouă experiență de divertisment, cu acces la conținut exclusiv și de calitate, pe toate ecranele, și funcționalități interactive avansate. Telekom Romania este partenerul de încredere al companiilor, pentru care oferim soluții complete de comunicații și IT&C. Rețeaua noastră conectează oameni, mașini și conținut, pentru un viitor mai bun, mai sigur și mai simplu.

Telekom Romania este prezentă pe piața românească din 2014, după rebranding-ul comun al Romtelecom și COSMOTE România.

Telekom aparţine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicații integrate.