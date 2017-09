Telekom Romania aduce noul iPhone 8 începând cu 29 septembrie

Telekom Romania va comercializa noile telefoane iPhone 8 şi iPhone 8 Plus, începând cu data de 29 septembrie. Clienţii vor putea plasa precomenzile începând cu 22 septembrie, la www.telekom.ro. iPhone 8 și iPhone 8 Plus reprezintă o nouă generație de iPhone, cu un design nou, din sticlă și aluminiu, în trei finisaje - gri închis, argintiu și o nuanţă nouă de auriu – realizat din cea mai dură sticlă folosită vreodată pentru un smartphone, cu ecran Retina HD, chip A11 bionic, proiectat pentru cea mai bună experiență augmentată. Cea mai populară cameră foto din lume devine și mai bună, iar încărcarea fără fir aduce o nouă şi puternică capacitate iPhone-ului. Dispozitivul iPhone 8 Plus oferă două camere foto de 12 megapixeli şi introduce modul portret care vine cu funcţia Portrait Lighting, cu efecte dramatice de studio, permițând clienților să realizeze portrete uimitoare în cinci stiluri diferite de iluminat.

În plus, iPhone X, viitorul smartphone-ului, va fi disponibil la Telekom, la precomandă, începând cu 27 octombrie, şi în magazine, începând cu 3 noiembrie. iPhone X are un design realizat din toate tipurile de sticlă, cu un display Super Retina de 5,8 inch, chip A11 Bionic, încărcare fără fir, cameră foto îmbunătățită cu stabilizare optică dublă a imaginii și Face ID, activată datorită sistemului TrueDepth.

Pentru mai multe detalii despre iPhone, vă rugăm accesaţi www.apple.com