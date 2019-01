Telekom Romania anunţă numirea Florinei Tănase în poziția de Director Juridic şi Relaţii ale Companiei

Telekom Romania anunță că Florina Tănase preia funcţia de Director Juridic şi Relaţii ale Companiei începând cu 25 ianuarie. Din această poziție, Florina Tănase (foto) va coordona activităţile juridice, de reglementare, securitate şi protecţia datelor cu caracter personal ale grupului de companii Telekom Romania, raportând direct către directorul general al Telekom Romania.

Florina Tănase are o experienţă de 14 ani în poziţii de management executiv în domeniile juridic şi reglementare, în industrii puternic reglementate, precum telecom şi farma. Cu un istoric de performanţe profesionale remarcabile, Florina Tănase are competenţe şi experienţă dovedite în domeniile juridic, securitate corporativă, reglementare, precum şi abilităţi de negociere şi planificare în domeniul afacerilor.

Anterior acestei numiri, Florina Tănase a ocupat poziţiile de Senior Director Legal & External Affairs în cadrul Vodafone România, Legal Vice-President al AD Pharma Group, precum si Legal & Regulatory Compliance Director al UPC România.

Florina Tănase este licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept, deţine un Master în dreptul Uniunii Europene, precum şi un Master în Cultura Concurenţei în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. De asemenea, a urmat un stagiu de pregătire la London Business School și are un EMBA organizat de Tiffin University și Universitatea din București. Deține diplome internaţionale de practică în fuziuni și achiziții și în Business Organisations, obținute de la International Bar Association and College of Law of England and Wales.