Telekom, Siveco, Teamnet, UTI se luptă să furnizeze sistemul IT care va scăpa românii de prezentarea copiei de pe certificatul de naștere sau căsătorie

Ministerul Afacerilor Interne a primit opt oferte pentru furnizarea sistemului IT destinat emiterii actelor de stare civilă, care va permite cetățenilor să completeze online formularele necesare pentru eliberarea certificatelor de naștere, căsătorie, divorț sau deces, iar toate documentele, inclusiv cele vechi, vor fi digitalizate și vor fi accesate direct de autorități, fără obligația cetățenilor de a le prezenta ulterior pentru alte acte de stare civilă, precizează Profit.ro.

Ofertanții sunt S&T România (subcontractori ARA Software Group - 5%, Tema Energy - 7%, Business Smart & Integrated Projects - 5% și SolvIT Networks - 7%), Telekom România Communications (subcontractor Trecandis Corp – 80%, Power Net Consulting și Cognity Grecia – terți) și Star Storage (terț Comp Polonia). De asemenea, oferte au fost depuse de asocierile formate din Starc4Sys (lider) și ENEA Services România, Quality Business Solutions (lider), Metalubs Balkans și All Businesses Management (Siveco România – terț, subcontractori Technohub – 4%, SolvIT Networks – 16%, Teamnet International – 10% și Soft Invest – 10%), Certsign (lider), Altimate și UTI Servicii și Mentenanță (UTI Grup – terț), Net Brinel (lider), Data Ware Consulting și Royal Tech Int (Romus Trading&Development și Gama Computers - terți, subcontractor SIVECO România – 25%), precum și Maguay Computers (lider), Phoenix IT și Logika IT (subcontractori Info World – 10%, Synotech Global Services România - 15%, Intergraph Computer Services – 3% și SolvIT Networks – 10%), precizează