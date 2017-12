Top 7 produse pentru o locuinÈ›Äƒ inteligentÄƒ, de sÄƒrbÄƒtori

Odată cu creșterea numărului de dispozitive care se conectează la rețeaua wireless de acasă, de la telefoane, tablete, laptopuri, la televizoare și becuri inteligente, nevoia unei soluții stabile și sigure este tot mai mare. TP-Link, furnizorul numărul unu de soluții de rețea pentru clienți finali, recomandă câteva dispozitive de rețea și din categoria smart home pentru cei care doresc să își înnoiască locuința de sărbători și să o transforme într-una inteligentă.

În centrul oricărei rețele wireless stă routerul. Însă o inovație a domeniului pe care TP-Link o are în portofoliu de la începutul acestui an este sistemul Wi-Fi whole home cunoscut și ca soluție de rețea de tip mesh. Avantajul folosirii acestei soluții față de un router este aria mult mai mare de acoperire și faptul că are cea mai avansată securitate. Astfel, cu cele trei dispozitive incluse în pachet, Deco M5 oferă o rețea wireless stabilă pe o suprafață de 418 mp, indiferent de configurația locuinței, de materialele din care este construită aceasta sau de interferențe. În plus, pot fi adăugate ulterior noi dispozitive la rețea, acestea configurându-se singure. Deco M5 este un sistem construit în standardul AC și asigură o viteză de până la 1300 Mbps distribuită între cele două benzi de frecvență de 2,4GHz și 5GHz.

Router pentru conexiuni super-rapide - Archer C5400

Pentru utilizatorii care rămân deocamdată fideli clasicului router, dar își doresc o soluție foarte puternică, varianta optimă este routerul TP-Link Archer C5400. Tehnologiile 4-Stream şi NitroQAM integrate asigură rate de transfer de până la 5400 Mbps, în banda de 2.4GHz (1000Mbps) şi în cele două benzi de 5GHz (2167Mbps). Totodată, integrează tehnologia MU-MIMO care îmbunătăţeşte conexiunea dintre router și dispozitivele mobile, pentru o performanţă a rețelei wireless de trei ori mai mare. Routerul este dotat cu un procesor dual-core de 1,4GHz şi cu 3 procesoare secundare care asigură conexiuni rapide, în timp ce antenele cu amplificare şi tehnologie beamforming optimizează acoperirea reţelei.

Range extender de mare viteză

Pentru locuințele în care, din motive de suprafață sau configurație, semnalul nu ajunge în toate zonele, o opțiune de folosit alături de router este range extenderul. Cel mai nou și mai performant range extender de la TP-Link este RE650 capabil să asigure o viteză de transfer al datelor de până la 2600 Mbps, wireless. Folosind tehnologiile 4-Stream și TurboQAM, RE650 atinge viteze maxime de până la 800 Mbps în banda de 2,4GHz și 1733Mbps în banda de 5GHz, pentru streaming 4K și gaming. Totodată, tehnologia MU-MIMO îmbunătățește performanța asigurând o viteză a conexiunii de 4 ori mai mare decât un range extender AC tradițional. Produsul este disponibil în oferta magazinelor pentru aproximativ 650 de lei.

O alternativă mai complexă la RE650, este range extenderul cu priză inteligentă încorporată RE270K. Dispozitivul este compatibil cu orice router sau Access Point și extinde acoperirea rețelei wireless la o viteză de până la 75 Mbps în cele două benzi de frecvență, de 2,4GHz și 5GHz. Priza inteligentă încorporată permite controlul și monitorizarea dispozitivelor conectate, dar și programarea prizei, precum setarea On/Off pentru un dispozitiv conectat, prin intermediul aplicației Kasa.

Becuri și prize pentru locuințe smart

Odată rețeaua configurată, pasul următor e conectarea becurilor și a prizelor inteligente, dar și a camerei IP pentru cei care doresc și securizarea locuinței. Priza inteligentă HS110 și becul inteligent LB130 pot fi controlate de pe telefon folosind aplicația Kasa, iar camera IP NC450 cu ajutorul aplicației tpCamera. Având priza HS110, orice dispozitiv electric sau electronic conectat la aceasta poate fi pus în funcțiune sau oprit, direct sau programat. În plus, asigură monitorizarea consumului de energie și permite optimizarea lui, prin faptul că oferă informații detaliate despre intervalele în care au fost dispozitivele conectate în priza inteligentă și cât a consumat fiecare. Nu în ultimul rând, poate fi controlat vocal cu aplicația Amazon Echo. Prețul dispozitivului este de aproximativ 150 de lei.

Becul inteligent LB130 poate fi programat pentru aprindere sau stingere, oferă o paletă foarte variată de culori, iar intensitatea luminoasă poate fi reglată în funcție de momentul zilei. În plus, asigură un consum de energie cu până la 80% mai mic față de un bec normal, cu incandescență de 60W. Poate fi achițizionat din magazinele de profil la prețul de aproximativ 250 de lei.

Securitatea locuinței este cu atât mai importantă de sărbători când unii utilizatori aleg să își petreacă sărbătorile departe de casă. Camera IP NC450 cu rezoluție HD, funcții Pan / Tilt pentru filmare la 360 de grade orizontal și 150 de grade vertical și Night Vision pentru filmare pe timpul nopții este o soluție de luat în calcul.

Are detector de sunet și mișcare și trimite notificări pe email utilizatorului și sistem audio bidirecțional. Nu în ultimul rând are slot pentru card micro SD pentru stocarea imaginilor și a înregistrărilor. Camera e disponibilă în magazinele de profil pentru aproximativ 400 de lei.